九合一選舉近在咫尺，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，新竹市長選情也進入白熱化階段，民眾黨新竹市長候選人高虹安遭國民黨對手林耕仁爆料任用男友當公費助理，前立委郭正亮2日就表示，「最後一個月千萬不要低估柯建銘，他手上一定還有黑料」。

郭正亮2日在中天節目《綠也掀桌》中指出，「高虹安在選舉戰略上不能夠跟林耕仁為敵」，因為林耕仁在國民黨的支持度還是接近7成，而高虹安的支持度主要是來自泛藍，大概有65％左右，所以和林耕仁PK就會影響到泛藍對她的認知，所以無論如何，對於林耕仁的批評「不宜跟他為敵」。郭正亮也建議，高虹安應該要去痛打民進黨立法院黨團總召柯建銘，新竹市最大的仇恨值一定是柯建銘，打柯建銘才能夠凝聚整個泛藍的票。

郭正亮強調，「選舉到最後一個月一定要穩住，策略絕對不能錯誤，絕對不能夠和林耕仁捉對廝殺，這樣剛好讓民進黨樂壞了」，第二個則是「情緒管理」，因為高虹安第一次參加區域選舉，她會覺得「幹嘛搞人家的私事」，郭正亮坦言，「但選舉就是要對手死啊，沒辦法，高虹安這次碰到對手了」。

最後郭正亮也強調「最後一個月千萬不要低估柯建銘，他手上一定還有黑料」，選舉選到最後，看起來贏面很大的選舉，不要亂了陣腳，第一個戰略定位，主要支持群是泛藍，林耕仁的得票是最大變數，他搶到的票，大部分都會是高虹安的。