選前倒數30天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹27日啟動「新竹光榮，5力全開」計畫，透過5種方式號召大團結，包括募集500家張貼沈慧虹海報的光榮店家、光榮車隊5選區掃街、5通電話拉票、下午5點路口拜票及11月25日選前之夜大遊行。

沈慧虹27日在市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、曾資程、鄭美娟、施乃如，議員候選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶陪同下，宣布啟動「新竹光榮，5力全開」計畫。沈慧虹說，這段期間感謝大家支持，邀請市民加入新竹光榮隊伍，團結讓新竹改變延續，讓新竹人繼續走路有風。

沈慧虹說明「新竹光榮，5力全開」計畫，第一「500間店家挺慧虹」，將募集500間支持新竹隊、認同新竹改變的光榮店家，凝聚大家的力量；第二「5區車掃，掃透透」，沈慧虹表示，近期已陸續啟動車隊掃街，前天高雄市長陳其邁也來到新竹，而最後30天，她東、南、西、北、香山區每區都會掃到。

第三則是「5通電話，熱線你和5拉票」，沈慧虹說，邀請市民成為她的催票部隊，拿起電話、打開通訊錄，撥給5個家人朋友；第四「5點下班，路口give me five」，沈慧虹表示，她將啟動下班時段站路口行動，在各大路口跟每天上班努力打拼的朋友說聲辛苦了。

最後則是「5你5我，選前之夜大遊行」，沈慧虹邀請大家，11月25日選前最後一天，來到演藝路27號的競選總部，跟新竹隊的夥伴一起團結邁向勝利。沈慧虹強調，最後30天，她會繼續加油，也拜託大家支持5號沈慧虹，加入她的5力全開計畫。