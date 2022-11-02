紙風車劇團來了！深受大小朋友喜愛的紙風車劇團即將於11月5日到新竹市大湳雅公園演出，該場活動是由民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選團隊主辦，沈慧虹表示，此次紙風車劇團將帶來「紙風車的魔法書」，歡迎大小朋友一同前往觀賞。

沈慧虹指出，新竹市是兒童城市，在她擔任副市長時期，推動多項兒童藝文活動，日前竹竹苗首作的兒童醫院也正式營運，過去說得到做得到，未來只會做更好，將會持續當孩子的守護者。

她表示，紙風車劇團致力於藝文平權，推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，至全台各鄉鎮演出闔家觀賞、具原創性的優質好戲，所到之處受到熱烈歡迎，精彩的戲劇已是全台各鄉鎮的孩子最美好的記憶。

沈慧虹說，過去8年，她與前市長林智堅致力推動藝文平權，舉辦兒童藝術節、兒童影展等活動，讓家長與孩子在新竹市不需要舟車勞頓到外縣市就能觀賞到優質的藝文節目。

而紙風車劇團也多次受邀至光臨藝術節、仲夏藝文季演出，受到大小朋友熱烈歡迎，這次非常榮幸能再次請到紙風車劇團，演出精彩劇碼，相信新竹孩子在紙風車劇團的陪伴下，能度過難忘的夜晚。

紙風車劇團此次帶來《紙風車的魔法書》劇碼，由紙風車最有經驗的巫婆「巫媽媽」做為整場演出串場人，跟小朋友說故事。

全劇由《巫婆之舞》以百老匯歌舞秀華麗開場，接著《兵馬俑狂想曲》引領大家看見兵馬俑也有濃濃的思鄉情緒，再來《動物運動大賽》，有台灣黑熊、雲豹、河馬等許多動物都來賽跑。

接著《招財貓的故事》講述日本幕府時代招財貓報恩的故事，最後《神奇黑光劇》在輕快的音樂中，以獨特的彩色螢光棒棒創造的神奇魔術，隨著不同的拼湊，滿足孩子天馬行空的想像。