鄭家純分享她與老公的幸福合照。（千巡影世提供）

鄭家純求婚戒為0.7克拉鑽戒。（千巡影世提供）

鄭家純（雞排妹）日前推出10週年寫真書《純熟》，今（2日）舉辦慶功記者會，人在日本的她連線宣布結婚，對象是林志玲老公同名的大3歲日本小兒科醫生Akira，2人已於今天下午在日本東京完成結婚登記，據悉，老公身高180公分，外表神似孔劉，相當帥氣；婚宴的部分，鄭家純計畫明年5、6月在日本輕井澤舉辦，台灣則未有宴客的想法。

鄭家純在10月30日就已飛抵日本，今天上午老公看診，鄭家純則照計畫上課，2人趁午後空檔登記結婚；鄭家純與Akira自2018年交往，期間因疫情分開二年半，今年9月中相約至新加坡旅遊時，男友在新加坡準備0.7克拉的鑽戒求婚，深受感動的鄭家純馬上答應「好啊」決定互訂終生，老公Akira也承諾會一輩子珍惜兩人的緣分。

鄭家純表示目前不會在台辦婚宴，預計明年5、6月在日本輕井澤舉行婚宴，儀式會選擇輕鬆的方式舉行，屆時也會完成婚紗拍攝，生子的計畫？她則表示兩年內都沒有生小孩的計畫，因為男方仍在就讀碩士，以完成學業為優先。

兩人交往期間，就曾見過男方家長，Akira也有來過台灣約會二次，談到另一半吸引她的地方，鄭家純表示「他很溫柔也很孝順，對我很體貼，很細膩，喜歡自己的工作，不會因為一些事情就放棄自己上進的熱情」，她也提到最大的關鍵和她最新一本寫真書有關，她說原本擔心書中的露點照會讓Akira在意，沒想到Akira更在意的是她的心情，還說：「如果妳覺得困擾，我會很心疼。」讓她當下就認定Akira為終生伴侶。