民進黨立委沈發惠、洪申翰今天（8日）檢具事證赴台北地方檢察署按鈴告發苗栗縣議長鍾東錦違反區域計畫法第22條、苗栗縣縣長徐耀昌涉嫌包庇圖利，違反貪污治罪條例第6條第1項第4款，希望檢方能儘速調查、起訴不法。

立法院內政委員會昨天赴苗栗縣卓蘭鎮考察，到苗栗現場會勘鍾東錦所持有的農牧用地，竟發現已長出一座砂石山，違法堆置砂石的情形長達十餘年，除違反區域計畫法，更造成當地環境污染，廢水污染良田、機具產生噪音、風砂揚塵的空氣污染等都讓鄰近居民與農民苦不堪言。民眾向政府哭訴砂石場違法，卻沒有得到回應，甚至還受到黑道的威脅。

依歷年衛星影像空拍圖，顯示有苗栗「砂皇」稱號的苗栗縣議長鍾東錦所持有的卓蘭鎮水廠段農牧用地，十幾年來不斷擴張面積，長出了整座的砂石山，農牧用地變成砂石山，已明顯違反區域計畫法，依法可處罰鍰、未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責。鍾東錦推稱僅為出租土地給砂石業者，與違法情事無關，但所持有土地十幾年來被違法堆置大量砂石，又一再擴大範圍，當地居民也曾陳情、檢舉，身為議員、議長的鍾東錦豈有不知之理？又根據資料顯示，鍾東錦於2008年為統日實業之負責人，2009年起卸下負責人職務後仍為統日實業之大股東，佔有22.5％股權。依空照圖顯示，2009年開始即有違法堆置的行為，鍾財產申報資料中，2016年曾申報事業投資及對統日實業之鉅額債權，這些都顯示鍾東錦顯然不是單純的房東，不是只把土地出租，涉為違反區域計畫法之共同正犯。又場址疑似有開挖及掩埋情形，是否涉有廢棄物清理法、土壤及地下水污染整治法？亦請檢方一併查明。

民進黨團指出，依區域計畫法規定，苗栗縣政府應按次處罰、限期改善，未改善可斷水、斷電，更可處六個月以下有期徒刑或拘役。但縣府歷年來卻僅處以罰鍰，未要求確實恢復原狀，11年來只開罰91萬元，平均1年罰鍰8萬2700元，這樣不痛不癢的金額，完全沒有嚇阻作用。

苗栗縣徐耀昌縣長上台後，2017年至2020年間，更是連一張罰單都沒開，直到2021、2022年才再開出罰單。是不是因為有外界的質疑、監督，才讓苗栗縣政府動起來？苗栗縣政府依法應處罰鍰、要求限期改善，但違法者逾期未改善，卻沒有進一步的動作，苗栗縣縣長徐耀昌恐涉有貪污治罪條例其中包庇圖利之嫌。

沈發惠、洪申翰今檢具具體事證，赴台北地方檢察署按鈴申告，告發苗栗縣議長鍾東錦與苗栗縣縣長之違法情事，請檢察官儘速調查並起訴不法，還給當地長期受害居民一個公道，給居民一個安全健康的生活環境，恢復卓蘭的好山好水好風光。