曾在花蓮服務7年的亞東醫院眼科部醫師黃子倫透過公益畫展，將52幅作品募得全數經費，捐給花蓮門諾醫院東區視力保健計畫，助偏鄉長者、身障及孩童能接受更完善的視力保健服務。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

曾在花蓮服務7年的亞東醫院眼科部醫師黃子倫自小喜歡畫畫，擁有許多作品，日前透過公益畫展，將52幅作品募得約40萬元，全數捐給花蓮門諾醫院東區視力保健計畫，盼助偏鄉長者、身障及孩童能接受更完善的視力保健服務。

「在偏鄉，不一定是我們去奉獻，反而我們在過程中學到的更多」，黃子倫回憶起曾經踏進花蓮部落，替偏鄉民眾服務的過程，她認為，將自己所學幫助更多需要醫療服務的民眾，是每位醫師都值得投入的，除民眾可獲得醫治，對醫師而言，不僅成就學醫的初衷，更是自我價值的體現與肯定。

黃子倫從小就喜愛畫畫，但國高中後因課業壓力，再也沒有拿起畫筆，醫學院畢業後，當了10年的主治醫師，每天忙著看診，生活步調相當緊湊，直到4年前，她再度重拾畫筆，決定以每周一幅畫來療癒身心。

由於每一幅畫作都是黃子倫當時的心境 ，每件作品她都視為寶貝，4年下來累積了不少作品的同時，在偶然的機會中，促成了「醫眼瞬間」公益畫展，且展出的52件作品，全數被認購一空，共募得近40萬元，全數捐給門諾東區視力保健計畫。

黃子倫坦言，當每一幅畫作被認購的時候，內心都相當難捨，但想起朋友曾說過，「學習放下才會前進」，體認到良善的循環才是最重要的，便毅然決然捐出作品，希望能藉此拋磚引玉，讓更多人看見偏鄉的需要，也期許能為偏鄉弱勢的視力保健服務貢獻一己之力。

門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，黃子倫自今年下半年開始，會定期到門諾醫院支援，對於其愛心與用心，代表醫院致上最大的謝意與肯定，相信她精湛的醫術一定能夠造福更多的花蓮鄉親。

門諾醫院表示，雖然黃子倫的畫作已認購一空，但作品展期至11月底，民眾可至台北遠企購物中心欣賞。