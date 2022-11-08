鄭家純近日剛嫁做人妻，正享受著甜蜜的婚姻生活，不過死對頭陳沂似乎仍不打算放過她，質疑她兩年前名下無資產，只有133萬所受給付，卻能買下3戶總價6千萬的房產，對方雖發文說明始末，讓她表示無法交代資金流向，不免質疑有逃漏稅嫌疑。

陳沂從鄭家純與醫美診所官司判決書中，點出她2020年名下無資產，僅133萬左右的所受給付，卻買下大安區3戶共6千萬房子，因此提出質疑「即使跟親友合資，也應該登記為公同共有，名下怎麼會沒有房產呢」，接著提到當時她簽契約時，竟遭到房仲偷拍，不禁好奇「如果房子根本沒有登記在她名下，怎麼會由她去簽約呢」，隨後搜尋當時的新聞，不禁嘲諷像極「建商業配」。

鄭家純事後發文回應，她強調是和親友合資買三間，兩間是自己的名字，一間在新制上路前轉讓，另一間交屋後三個月內就賣掉，還繳了78萬的稅，未料當時被質疑有幽靈親友，如今又被質疑沒交易過，讓她再次交代事件始末「代銷公司簽預售、寫本票給建商、去銀行辦房貸、後續的房仲與買家，這幾個階段中，看過我的資料的人也幾十個人」，強調「很快交易掉當然名下沒有財產」，接著提到這兩年來，先開工作室再開公司，負責人都是自己，工作室和公司報薪資自然有差異」。

對此，陳沂做出回應表示鄭家純只有說明「炒房」流程，還是沒有交代資金流向，更指出若轉手賣掉並有獲益也是幾百萬，但名下怎會幾乎沒有財產，接著說，政府整天說「居住正義」，黑菊姊卻帶頭炒房；最後分析指出，舊制要繳納財產交易所得併入「所得稅」計算，質疑鄭家純當時完全沒有申報，恐有逃漏稅嫌疑，再次引發網友議論。