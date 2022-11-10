國民黨新竹市長候選人林耕仁延續昨日揭弊主軸，10日在競總開記者會，質疑新竹棒球場涉嫌偷工減料，並要求新竹市政府說明，棒球場黏土比例從40％變成30％、礫石變成清碎石，有沒有偷工減料？有沒有價差？

林耕仁指出，新竹棒球場新建工程計畫在統包需求書和施工規範上，場地標準定位是A級球場，按照體育署的規範，棒球場的紅土區黏土比例應為40％，但所施作的黏土比例只有30％，球員賽前反映球場紅土區稍嫌鬆軟不夠紮實等，但市府目前改善，仍堅持30％的黏土比例。

此外，棒球球場級配材料規格應為礫石，實際施工卻是清碎石，不但材料不符，而且厚度還短少10公分。林耕仁也質疑，黏土比例從40％變成30％、礫石變成清碎石，難道不是偷工減料？更令人懷疑這其中是否存有價差？若存有價差，又流向何處？

林耕仁也說，專案管理廠商的職責之一，是監督與管理監造廠商，但棒球場工程的專案管理與監造卻發包給同一家廠商，因此得標的艾亦康公司就出現專案管理的督導人跟監造的工程師都是同一人的問題，這種「球員兼裁判」的狀況，監造與管理的品質怎麼會好？

林也質疑，根據採購法規定，新竹棒球場投標廠商資格必須具有相當經驗或實績，但艾奕康工程顧在國內承接的政府標案，大多為環境監測、環境影響評估或水環境規畫調查評估等，完全沒有承攬運動場館或球場的經驗，豈不是擺明違反採購法規定？

至於監造不實的部分，林耕仁指出，2020年4月11日監造報表未記載鋼筋查驗不合格事項、同年6月18日監造報表未記載主辦機關督導事項等監造單位相關缺失、同年9月1日放樣工程施工抽查紀錄表實際抽查不合格，但仍註記為合格等，顯示監造單位登載不實甚至造假，要求市府說明。