網紅張香香從「無名十大正妹」發跡，擁有天使臉孔和E罩杯魔鬼身材，被網友封為「乳溝女神」，如今轉戰Instagram仍保有高人氣，累積多達70萬粉絲力挺，時常會透過社群平台和網友分享辣照，近日她曬出性感美照，不科學的火辣身材讓網友直呼：「太扯了啦」。

網路正妹張香香在無名小站曾是許多男生的夢中情人，現在在Instagram上也有高人氣粉絲，精緻臉蛋和魔鬼身材吸粉無數，大尺度辣照常吸引萬名網友欣賞，昨（6）日她曬出兩張美照，第一張她坐在床邊，一席黑色掛脖款洋裝，超短裙的款式露出修長美腿，側面看可以看見美胸輪廓，背後似乎沒有任何布料，可以隱約窺見光滑美背。

張香香身材辣翻網友。（圖／張香香Instagram）

另一張照片她穿著大膽的繞脖上衣，渾圓美乳中間大開，飽滿豐滿曲線一覽無遺，同時加碼放送川字腹肌，好身材讓網友鼻血狂噴，收獲3.7萬人按讚，許多粉絲激動留言：「要多辣」、「第二張那個太扯了啦」、「你這樣，心臟會受不了」、「怎麼可以這麼美」、「女神香香的身材真的是一级棒」、「喝十罐水也止不住的辣～真香」、「辣上天了」。

而外型亮麗的張香香似乎已經有男友，日前她曬出去日本的照片，畫面中她與高大男子深情對視，兩人更牽著手上街，親暱模樣看起來相當甜蜜，他們在知名景點用單手拼出愛心，雖然沒有過多介紹男子身分，不過大家都懂其中意義，紛紛送上祝福。