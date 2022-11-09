女星解婕翎擁有清甜臉孔和苗條的身材，從剛出道的「宅男女神」升級為如今的「電競女神」，IG超過63萬追蹤，今年37歲的她保養得宜，從外表來看仍嫩如少女，近來都在國外的她激曬2張無碼版床照，火辣曲線藏都藏不住，還曖昧說：「送上男友視角」，狂吸破萬粉絲按讚朝聖，甚至有人猛誇：「Ｘ！我流鼻血了」。

解婕翎日前先後搭機到加洲、洛杉磯旅遊，踩點不少當地風景名勝，包括聖莫尼卡66號公路、洛杉磯天使鐵路，也在街頭體驗電動滑板車，不過由於美國與台灣日夜顛倒，她在貼文便說：「現在已是洛杉磯晚上8：30了！等等12點要去睡覺」，接著預告：「要去神秘的地方實況」，卻刻意不說清楚地點，讓粉絲更好奇。

貼文中，解婕翎也附上2張私密床照，可見她閉眼甜笑自拍，穿著黑色細肩帶睡衣的她，幾乎整個上半身壓在棉被上，開得超低的胸口讓流量密碼被看光，傲人的上圍和深邃的T字事業線，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，不少粉絲都忍不住猛誇：「哇！這視角很可以」、「哇塞，犯規了啦！辣到爆炸」、「我的眼睛終於矯正回來了」、「婕翎女神好美好香」、「再那麼美一次試看看。」