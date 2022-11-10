女星米可白過去曾以兒童台「葡萄姐姐」身分出道，清新甜美形象受到家長與小朋友的喜愛，現在也持續活躍於各大綜藝節目、電視劇及廣告代言等。而經常透過社交平台與粉絲互動的米可白，近期的穿著尺度也越來越大，不久前才因分享性感泳裝照引起暴動，昨（9）日又曬出在家熱舞的影片，再度引發話題。

米可白昨日晚間於個人IG上PO文，表示「已驗證拍了30次～最後還是跳錯」，文末還加上3個TAG「#搭配音樂做表情不容易、#下次要跳什麼呢、#我太勉強我自己」並曬出熱舞短片。影片中，只見米可白穿著一件咖啡色的短版小外套，裡面僅穿著一件黑色BRATOP，大方秀出性感深溝與飽滿的北半球曲線，接著就跟著音樂擺出各種俏皮又可愛的姿勢、扭腰擺臀。而影片雖只有短短15秒鐘，卻令網友忍不住留言「太犯規了~米可白的笑容就是超級超級甜美」、「好可愛的舞」、「沒事…我們一點都不介意有沒有跳錯」、「天使臉孔，魔鬼身材」、「可愛的臉+魔鬼身材」、「可愛」、「美」吸引大批網友按讚。

事實上，近期米可白因成功瘦身，尺度也跟著越來越大，不久前還曾多次只穿著BRATOP與小褲的對鏡自拍照，大方展現結實的腹肌曲線與火辣好身材，同樣令網友們看了直呼「太犯規」、「藏很久」。