人氣女模特辛尤里擁有H級火辣身材，常在社群平台分享破尺度的照片及影片，讓她人氣直線攀升，IG多達14.3萬粉絲追蹤，近來因為疫情趨緩，讓她飛往日本來趟久違旅行，昨(7日)曬出穿著內衣逛超市的影片，傲人上圍直接彈出全看看光，引起網友議論。

辛尤里昨(7日)在臉書發文寫下：「到富士山已經天黑了，只好先填飽肚子」，接著曬出推著賣場推車購物的影片，只見她穿著禦寒的貂皮大衣，從架上選購要帶回飯店享用的零嘴，沒想到購物過程大衣邊走邊滑落，最後直接露出內衣，當走到鏡頭前，還刻意彎腰露出傲人北半球，一條深邃事業線更是清晰可見，讓所有粉絲看得血脈賁張。

對於辛尤里出國不忘放送福利，網友也紛紛留言：「其他客人眼睛都飽了」、「這麼大膽!內衣+披肩」、「太辣好漂亮的寶貝，好圓好圓滿」、「太辣 .... 妳讓我長針眼」、「真的穿這樣出門」、「 穿這樣不危險嗎」、「應該會遇到日本AV界挖角」、「這種穿著到底天氣是冷還是熱」、「你穿這樣有嚇死日本人嗎」、「目前幾個人搭訕」。

作風大膽的辛尤里，先前公開一段上課的短片，只見她上半身穿著平口背心，大方露出深邃事業線和豐滿北半球，接著來來回回數次把筆頭戳向胸部，引人遐想的動作搶盡目光，讓網友看得直呼：「好Q彈」。