台灣史上最大徵收案桃園航空城進入實質開發階段，機場園區與附近地區正進行安置街廓配地作業，繼日前大園區菓林里出現土地不足問題，竹圍里也有類似情形，民航局與桃市府增畫街廓，引起民眾反彈，質疑區位太分散。地政局今宣布，11月4日竹圍里選配作業暫緩，會收集地方意見，與相關單位以就近安置、增設街廓為方向研擬新方案。

航空城安置計畫以就近安置、先建後遷為大原則，搬遷戶可選配安置街廓或選購安置住宅，其中安置街廓分配分4階段，分別為合法建物安置戶優先選配原里土地、合法建物跨里選配、非合法建物原里選配、非合法跨里選配，目前進行第1階段作業，預計明年3月起陸續辦理點交。

竹圍里長陳義盛曾反映該里安置街廓可能不足，昨突然收到市府發來公文，看到新增畫設竹圍與菓林里安置街廓區位圖當場傻眼。他感嘆，完全沒和地方溝通就自行畫設，原先集中的區位變四分五裂，東一塊西一塊，「要里民接受是不可能的事！」盼尊重地方意見盡速協商。

市議員徐其萬說，航空城徵收案與過去其他案件不同，面積廣大且搬遷戶多，民眾看好未來發展，多選擇自建房屋。將竹圍里街廓拆散有違一里一安置原則，且現在只是第1階段，後續還有3階段選配，抽籤、配地、蓋屋等流程環環相扣，他呼籲市府顧及搬遷戶不想和親朋好友分散的心情，積極公平處理，避免影響整體重建期程。

地政局航空城開發科說明，土地公告徵收後，航空城戶籍數在前2年增加約1000戶，市府因應民眾需求開放增配機制，其中部分里別申請安置街廓踴躍，故順序靠後者，會有該里已無剩餘或選擇較少情況。第2階段跨里選配，民眾可能偏好集中部分里別，故部分里別在第3階段也會有配餘土地不多、較難選擇情形。

針對竹圍里安置街廓土地不足分配，航開科表示，民航局目前規畫增設的安置街廓皆位在優先區內，已於10月31日公告，對於民眾反映增設街廓區位較分散，地政局與民航局會收集地方意見，因還要考量施工期程、都市計畫變更等因素，故後續仍須邀集民航局、航空城工程處與都發局等單位共同討論。

今日下午開始，地政局已透過電話通知，逐一告知竹圍里安置街廓選配戶，11月4日選配作業暫緩，待新方案推出後，會再以書面正式通知。

至於菓林里有11戶因配餘土地有限無法選配原里，地政局強調，附近地區安置土地規畫23.17公頃，共有1205個單元供分配，其中第1階段申請占80％，已選配14.31公頃，剩約8.84公頃，總量足夠，不會讓搬遷戶配不到地。後續將討論就近安置、增設街廓等方法的可行性，同樣要待相關單位開會決議最新作法。