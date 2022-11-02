桃園市大園區竹圍漁港旁沙灘，昨日上午有民眾發現一具全裸女屍，警消獲報後到場調查，確認為24歲唐姓女子，並在附近彩虹橋上發現唐女駕駛的車輛，警方初步排除有外力介入情形，目前已報請檢察官相驗釐清案情。

據了解，唐女被發現時全身未著任何衣物，仰躺在沙灘上。消防人員昨10時許獲報後趕赴現場，經救護人員評估已明顯身亡，故未送醫，後續交由檢警進一步調查。

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