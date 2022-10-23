「2022長榮航空城市觀光馬拉松」今日於總統府前廣場盛大開跑，也是首屆加入全程馬拉松的賽事揭開序幕，現場超過2萬名跑者開跑。長榮航(2618)總經理孫嘉明表示，長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，這代表長榮航空跟跑者都一起準備好了。希望能夠透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。

長榮航空城市觀光馬拉松今年賽事相當精采，長跑好手謝千鶴、曹純玉順利完成四連后冠，分別跑出37分02秒及1小時15分16秒的成績，衛冕女子10公里組及21公里組的冠軍。2020年因傷未參賽的周庭印此次強勢回歸，以2小時29分01秒的成績不負眾望拿下男子全程馬拉松組冠軍寶座。另外，為鼓勵青少年跑者挑戰自我，長榮航空於今年增設10公里組的「幼苗組」獎項，幼苗男子組的優勝者鄭惟仁年僅15歲，且跑出36分59秒的成績居總排名第8，未來邁向國手之路值得期待。

此外，最讓參賽者期待的機票大獎，長榮航空今年也送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，同時邀請長汎假期提供10名新台幣3,000元旅遊金供跑者抽獎。

長榮航空舉辦城市觀光馬拉松之餘，也不忘宣導企業永續的精神，持續朝2050年淨零碳排的目標努力，包括推行無紙化數位服務，跑者可於官網直接查詢及下載成績證明、使用保時捷電動車作為大會前導車，以及賽事補給站全數使用中華紙漿超環保非塑食安用紙杯，本次賽事活動所採用的環保措施項目，換算約減少7.5噸的二氧化碳排放，相當於近22.6萬顆樹每日吸收量；同時，長榮航空也邀請社團法人臺灣捐好好捐協會於賽前報到處設立裝備回收站，鼓勵選手捐贈裝備及物資，將物品回收再利用。