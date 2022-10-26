苗栗縣君毅中學畢業生張皓鈞勇奪國際技能競賽機器人組優勝。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學畢業生林義峰勇奪國際技能競賽機器人組優勝。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學畢業生林義峰、張皓鈞勇奪國際技能競賽機器人組優勝。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學畢業生林義峰、張皓鈞勇奪國際技能競賽機器人組優勝，26日回國先回母校君毅中學接受師生慶賀。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學畢業生林義峰、張皓鈞勇奪國際技能競賽機器人組優勝，26日回國先回母校君毅中學接受師生慶賀。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學畢業生林義峰、張皓鈞高2時就榮獲全國技能競賽金牌。（謝明俊攝）

苗栗縣君毅中學畢業生林義峰、張皓鈞，去年就榮獲國際技能競賽亞洲區賽銅牌。（謝明俊攝）

畢業自苗栗縣君毅中學，在校參加機器人戰隊前後6年的台科大2年級學生林義峰、張皓鈞，本月中旬赴法國參加國際技能競賽，勇奪機器人組優勝，兩人26日一早搭機回台，隨即趕回君毅中學接受全校師生的恭賀，兩人成就不僅創下校史紀錄，也是苗栗縣首項紀錄。

國際技能競賽是全球規模最大的技能競賽，素有技能界「奧林匹亞」之稱，每2年舉辦一次。本屆國際技能競賽原定於2021年在上海舉行，因受新冠疫情影響，國際技能組織宣布2022年改以分地分流方式於法國、韓國、美國等15個國家舉辦，我國一共派出57位國手參加50項職類競賽，其中林義峰及張皓鈞參賽的機器人職類，是在10月中旬在法國開賽。

張、林2人從國中就開始同班，張皓鈞因從國中開始就自行上網學習程式設計，在父母的鼓勵下投入資訊設計，林義峰則喜愛電子機械工程，兩人一起進入君毅中學資訊科就讀，經常參加國內比賽奪冠，早在兩人還是高2時，就合作拿下勞動部全國技能競賽機器人組金牌，2人因而獲得保送台科大資格。2人並於去年自君毅中學畢業，進入台科大，目前是2年級學生。

去年，張皓鈞及林義峰還沒成為大學生前，就參加了國際技能競賽亞洲分會舉行的線上前哨戰，兩人就拿下青年組銅牌。10月中旬，2人由君毅中學機器人戰隊主任黃新福陪同，代表中華民國赴法國參加正式國際賽，一舉再獲機器人組優勝成績。

君毅中學校長林慶旺表示，學校發展機器人教育10年有成，近年在各項賽事摘金奪銀，成績斐然受業界肯定，還獲得美商NI國家儀器公司贊助圖形化程式虛擬儀控平台LabVIEW軟體，不僅為全台唯一擁此軟體的高中，且設立虛擬儀控實驗室，協助機器人領域師生提升軟體基礎，且能直接與產業接軌，讓君毅中學成為國內培育機器人人才的重鎮。君毅高級中學機器人戰隊讓世界看見台灣機器人教育一流實力。

君毅中學副校長江政昌指出，苗栗北接新竹、南壤台中佔機器人發展地利之便，校方掌握機器人發展趨勢屢創佳績，不僅是對學生的正面肯定，同時也再次證明教育可以不一樣，應讓學生天賦自由發展，培養帶得走的能力，只要放在適當的位置，每個學生都可成為棟樑材。