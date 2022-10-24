9月證券劃撥存款餘額大減1608億元，金額是金融海嘯以來最高。但截至9月底止，證交所在多重獎勵以及放寬標準的努力下，創新板「合格投資人」戶數累計已突破10萬戶，較去年底活動開辦前之6.6萬戶成長逾50％。

在獎勵投資人參與方面，尚有「創新板投資人有獎徵答抽獎活動」、「合格投資人推廣獎勵活動」及「創新板交易獎勵活動」等三項。有獎徵答抽獎活動自本年10月31日起至12月31日止將進入第二梯次遊戲，投資人完成遊戲並答對者，可獲得抽獎資格。

就合格投資人部分，本年度新完成簽署「臺灣創新板風險預告書」，且經證券商完成適格性審查作業，未登錄參加過上半年本活動之自然人，在活動網頁完成登錄後，即可參加「合格投資人推廣獎勵活動」抽獎，每個月將抽出100名獲得三千元禮券；另投資人活動期間於「證券交易所2022年創新板交易獎勵活動登錄網站」完成乙次登錄後，單筆投資創新板股票1仟股以上(不含零股交易)，每成交1筆可獲得1次抽獎資格，每月依其當月投資創新板成交筆數參加抽獎，每證券帳號每月有2次中獎機會，獎項上限1000名。

證交所表示，目前證券商端之競賽獎勵活動加碼跨大舉辦中、投資人端之三項活動亦獲得熱烈迴響，歡迎各證券商與從業人員積極推廣、投資人積極參與有獎徵答遊戲、合格投資人踴躍於活動網站登錄，把握最後兩個月拿取獎勵金及參加抽獎之機會! (活動詳情請洽證交所官網「臺灣創新板(TIB)專區」查詢)