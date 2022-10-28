集保結算所運用數位科技持續優化對投資人電子化服務，即日起提供券商辦理電子債券存摺提前解約時，投資人可直接使用憑證於集保i查詢平台線上確認資訊、並即時註銷債券存摺，完成提前解約交易，不僅提升作業效率，亦能保障投資人權益。

對債券投資人而言，日常交割流程中最希望改善之處，為涉及人工作業的紙本核帳單據。以債券附條件交易而言，當日完成交易後，便有即時檢視成交單、給付結算憑單暨交付清單，以辦理後續帳務作業需求，

然而，實務上常常是需先傳送影本，數日後收到郵寄正本後才能合併留存。且若是附條件交易採紙本債券存摺交付時，除需保管及定時盤點外，倘遇提前解約時，還需再交付紙本債券存摺予券商，作業相當繁瑣。

集保結算所副總經理景廣俐表示，集保致力發展普惠金融、提升數位環境可及性，以增進市場交割效率。繼2020年推出自營商與保管機構客戶間（B2B）成交資料及債券存摺電子化服務後，8月22日起透過集保i查詢平台，將相關服務延伸至自營商與一般投資人（B2C）。

景廣俐指出，服務上線迄今已有各產業機構使用此服務，深獲市場好評。此次新增線上確認功能，提供註冊投資人隨時檢視資訊，進一步精簡投資人作業。投資人使用此項電子化服務不需支付任何費用，可洽往來證券商申辦多加利用。