檢調據報，「錢龍理財教學平台」涉嫌自2020年起未經主管機關許可，在網路上宣稱可利用期貨模擬交易軟體，讓投資人從「菜鳥變成期貨達人」，引誘投資人下單交易，循線查出幕後的洗錢集團，自2019年起佯稱10餘家合法第三方支付公司，協助不法集團洗錢20億多元，獲利3000多萬，並找人頭頂替不法集團罪責，提供不法集團「一條龍」服務。調查局日前約談洗錢集團許姓主嫌4人，檢方訊後諭令許嫌以20萬元交保。

調查局資安工作站接獲檢舉，指從事外匯、期貨、期權操作教學的「錢龍理財教學平台」，宣稱其「錢龍金融理財教學系統」是一款全新的期貨模擬交易軟體，號稱可讓投資人能在一個高度模擬的期貨環境中進行訓練和練習，讓自己購買能力逐漸增強，可從「投資菜鳥變成期貨達人」。

調查局調查，平台業者顏瑋辰等人於2020年，涉嫌未經主管機關許可，招攬投資人下單交易，宣稱一開始免繳期貨保證金，登入平台交易後，資金將匯到人頭帳戶，以人頭帳戶結算盈虧。有投資人因虧損嚴重，向調查局檢舉。

調查局懷疑，顏男等人經營地下期貨牟利，涉有違反《期貨交易法》，北檢今年6月指揮調查局資安工作站執行搜索5處，並約談顏男5人，訊後諭令顏男以12萬元交保，並限制住居。

資安站過濾業者手機、電腦帳記資料等多項證物後，發現幕後是以許嫌為首的洗錢集團，自2019年起陸續透過人頭成立10餘家公司，對外宣稱其所經營為合法之第三方支付服務業，從事代收代付業務，實際上是協助詐欺、地下期貨集團收受不法所得。

許嫌等人並招募多名人頭，在代收款項涉及詐欺等案件遭司法警察機關調查時，以人頭頂替不法集團，誤導案件調查，等案件進入司法程序後，則給予人頭數萬元不等補助費用。

資安站懷疑，許嫌洗錢集團自2019年迄今，幫助洗錢達20億餘元，並從每筆交易款項中抽取3至4％不等手續費及佣金，不法獲利高達3000餘萬元，並以人頭頂替詐欺、地下期貨集團承擔罪責，掩飾、隱匿不法集團金流，檢調日前收網，約談許嫌4人，經檢方複訊後諭令許嫌4人各以2萬元至20萬元交保。