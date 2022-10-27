歐洲股市周四開盤走低；投資人在歐洲央行(ECB)決議前夕保持謹慎態度；此外陷入困境的瑞士信貸公布了重整計畫，瑞信股價大跌。

周四歐洲Stoxx 600指數早盤跌1.39點或0.34%，為408.92點，指數從周三的近5周高點回落。

瑞信在周四早盤一度大跌8.5%；該行公布第三季大幅虧損，並計畫透過發行新股和出售業務來籌資40億瑞士法朗，並計畫裁員數千人，以及分拆投資銀行業務，試圖從過去一連串的虧損中恢復元氣。

銀行股下跌最多，並觸及到近兩周新低。

投資人也在等待歐洲央行公布最新政策決議，交易員幾乎已經完全計入歐洲央行75基點(3碼)的升息。央行也可能邁出另一步，縮減高達8.8兆歐元的資產負債表(縮表)，該表由於多年的債券購買和銀行超低息的貸款，而變得臃腫。

意法半導體跌3.1%；該公司在稍早示警了第四季銷售成長的放緩。

殼牌(Shell)升2.1%；該荷蘭能源巨頭公布第三季獲利為94.5億美元，並計畫在年底前大幅增加股息，同時延長股票回購計畫。