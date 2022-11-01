瑞士信貸亞洲區負責人表示，該行正在穩步地推進在中國的擴張，稱儘管該行的轉虧為盈戰略將導致其它地區的職缺減少，但是瑞信在中國和香港員工人數增加，為亞洲最強勁。

瑞信駐新加坡的亞太地區執行長劉志安(Edwin Low)對路透說，作為全球重整計畫的一部分，瑞信正在評估亞太13個地區的業務，目標是簡化每個地區的營運。

執行長說，然而中國和香港將會是維持較光明的地區。「如果看一下未來五年亞太地區員工數量，中國和香港將成為最大的成長市場」。「很明顯的，中國市場的規模大於東南亞、澳洲或印度」。

瑞信在九月的一份報告中預測，到2026年中國百萬富翁人數將翻一倍。

作為中國擴張計畫的一部分，瑞信在10月達成一項協議，收購在中國合資證券企業的中方所有股權。

執行長說，中國將經歷起起伏伏，但我們仍有機會100%收購瑞信證券，我們全力以赴，我們也知道中國經濟復甦可能不會馬上到來。