七大工業國集團（G7）4日發表外長聯合聲明，重申台灣海峽和平與穩定的重要性。大陸外交部對此批評，G7外長無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政；中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

G7日前發表的外長聯合聲明還提及，成員國將繼續與中國展開建設性合作，並提醒中國「遵守聯合國憲章中和平解決爭端，避免使用威脅和暴力手段的有關原則」。

大陸外交部發言人趙立堅今（7）日主持例行記者會時回應，中方在涉港、涉疆、涉台等問題上的立場是一貫的、明確的。七國集團外長的這份所謂聯合聲明，無視中方嚴正立場和客觀事實，「粗暴干涉中國內政，惡意汙衊抹黑中國」。中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

趙立堅表示，「中國是踐行聯合國憲章的表率，踐行真正的多邊主義」，中方一貫致力於推動國際社會共同應對全球性挑戰，致力於推動構建人類命運共同體。中方敦促七國集團別再固守冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉別國內政，停止重複謊言謬論，停止挑動地區矛盾製造陣營對立，為全球合作創造有利條件。