九合一選舉將於11月26日投票，但確診者、居家隔離者仍未開放參加國家考試，引起朝野立委批評，國民黨立委林思銘直言，確診者可以參加升學考試，但不能參加國家考試很不公平，對此，考試院秘書長劉建忻說，大考跟國考有不同之處，允諾將加速檢討，並與行政院針對確診者投票權一併做研議討論。

立法院司法及法制委員會今併案審查專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案等，林思銘表示，大考中心開放新冠肺炎確診者與居隔者可以應升學考試，但同樣都是確診者或居隔者，卻不能參加國家考試，日前考試院說會和指揮中心溝通，那目前溝通討論的進度如何？

劉建忻指出，他還沒直接和指揮中心談，但有請教教育部餓做法，而國考和教育部的大考有差別在，教育部因為是學校主管機關，學校會配合學生需求和教育部的指示，他們也做得很謹慎，但有一個前提是，必須在每一個縣市都有一個特殊考場。

劉建忻表示，國考會碰到一個問題是，有時候只設3、6或8個考區，首先會碰到，確診者如何在不搭乘大眾交通過局的情況下到達考場，這也是必須要克服的挑戰，而國考比大考嚴峻的多，包含在各考區設確診者考場，那離島的人沒辦法抵達。

林思銘認為，考試院必須要跟指揮中心討論溝通整個防疫問題，目前防疫政策已逐漸鬆綁確診者隔離時間，病毒依據專家學者研究，3天後傳染力降低很多，因此這要做滾動式檢討。

林思銘強調，考試院應盡速和相關部會共同研擬對策，畢竟考試是國民權利，服公職、應考，結果現在因為疫情就完全剝奪他們的考試權，對他們來講真的是不公平。

劉建忻坦言，他有和行政院討論，且一併把投票的情況考慮研議如何處理，並允諾「我們會加速檢討。」