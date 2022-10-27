中央流行疫情指揮中心昨天表示，由於目前於法無據，因此暫無確診者外出投票的解決方案，遭外界批評違憲。指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前仍持續與中選會努力，盼能提出具體解決方案，可能還要再看往後一兩周的疫情走向才能決定。

莊人祥說，根據中選會的說法，目前仍沒法源依據設立特定投票所，加上傳染病防治法規定確診者得進行隔離，因此暫無投票的解決方案，外界雖不斷呼籲將新冠從第五類法定傳染病降為第四類，但即便疫情降級，也改變不了感染後會再第五天後傳染的可能，仍須尋求別種解套辦法。

ACIP召集人李秉穎上午指出，要將新冠疫情降到第四類法定傳染病，先決條件是讓死亡率降至與流感病毒相當。不過莊人祥指出，死亡率只是考量新冠能否降級的一項指標之一，還要考慮到常規監測如何進行、抗病毒藥物如何投放、疫苗注射等議題，尤其台灣還有大多數民眾沒感染，仍需努力降低死亡率。

有媒體詢問，上海開放吸入式疫苗接種，國內有無引進可能？莊人祥說，世界衛生組織（WHO）目前尚未核准任何一支吸入式新冠疫苗，還需要看該疫苗的臨床報告數據後才能評估，不論是吸入式或是注射式疫苗，都只是一種給疫苗的方式，不過吸入式疫苗通常要看能否產生足夠抗體，以及鼻過敏對象反應如何。