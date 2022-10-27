食品藥物管理署昨天晚間宣布核准BNT及莫德納BA.5雙價疫苗的緊急使用授權（EUA），指揮中心表示，首批60萬劑莫德納BA.5雙價疫苗最快11月上旬到貨。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，由於疫苗測試劑沒有提前送來，需要一段時間封緘檢驗，預計11月中下旬可開打。

莊人祥說明，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）正在召開會議，由專家討論BA.5疫苗以何種方式接種，有3種可能做法，一是民眾前往醫療院所「有什麼就打什麼」、無法自行選擇BA.1或BA.5雙價疫苗，二是同時提供BA.1和BA.5雙價疫苗，讓民眾自由選擇，三是優先接種BA.5雙價疫苗。

食藥署昨天晚間宣布核准莫德納BA.5雙價疫苗，以及BNT BA.5雙價疫苗、BA.1雙價疫苗，適用於12歲以上青少年及成人，須於基礎劑或追加劑後間隔至少3個月施打。今天隨即傳出民眾棄打BA.1雙價疫苗的情形。莊人祥提醒，BA.1和BA.5雙價疫苗都屬於有效的疫苗，可以先打BA.1疫苗現貨，如果要等BA.5疫苗，大概還要等1個月左右，請民眾自行考量。

指揮中心先前表示「BA.5雙價疫苗資料以動物試驗為主」，指揮官王必勝更直言美國通過BA.5疫苗是「非正規作法」，為何國內現在決定通過EUA？莊人祥說明，BA.5雙價疫苗是美國優先提出，主要利用BA.1的人體試驗和BA.4、BA.5的動物試驗做橋接，類似流感疫苗選擇疫苗株的方式，主要因為病毒變化很快，如果都要做臨床試驗，會有時間上來不及的狀況。

莊人祥進一步指出，目前美國已經開始在打BA.5疫苗，同時人體試驗也還在進行，次世代疫苗是搶時間，由於BA.5疫苗和原始株疫苗採相同製程及含量，加上目前國內流行的是BA.5變異株，根據以上風險評估認為可以通過。他說明，目前日本已經核准BNT的BA.1和BA.5雙價疫苗，台灣則是亞洲地區第一個核准莫德納BA.5雙價疫苗。

除了次世代疫苗外，指揮中心今天也宣布，18歲以上民眾亦可接種單價疫苗作為第4劑。莊人祥說明，已請ACIP專家以書審方式決議，18歲以上民眾如經醫師評估不適合mRNA疫苗，或依個人意願，都可以選擇國內核准的單價疫苗。