新變異株XBB持續入侵各國，國內日前也出現首例本土個案。根據新加坡經驗，當地XBB已在10月達到高峰，不過0～11歲兒童的感染率低，學者研判原因在於自然感染形成的免疫防火牆。台灣345萬名兒少人口中，初次感染BA.2約有162萬4546人、初次感染BA.5約有76萬1532人，推估染疫後再次感染BA.5者約有3萬2490人，佔2％，呼籲大眾面對XBB不必太過懼怕。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，在今年4～5月左右，新加坡開始有出現BA.2、BA.5的流行，直到7～8月，由BA2.75和BA2.10重組的新病毒XBB變異株逐漸在新加坡造成流行，於10月成為主要流行株，達到疫情高峰。

新加坡研究顯示，0～11歲兒童的XBB感染率相當低的，感染率最高的則是行動力最高的20～39歲族群，與台灣BA.5具有相同趨勢。陳秀熙表示，兒童XBB感染率較低，原因可能為曾經感染過BA.2，甚至感染過BA.2和BA.5，形成免疫防火牆的保護力。若初次感染BA.2或者是施打疫苗，再遇到BA.5的2度感染，會使免疫學習效果增強，對於XBB的感染率降低，不過也不能排除兒童在檢測上的不便性或者通報偏差，仍需更多研究來支持。

陳秀熙表示，以目前台灣和新加坡的流行經驗來看，若被BA.2感染且未變重症、死亡，經過了自然感染免疫保護，相對而言對於BA.5的感染就較低。台灣345萬名兒少人口中，初次感染BA.2約有162萬4546人、初次感染BA.5約有76萬1532人，而未感染約有105萬9072人。從文獻上瞭解並經過推估，台灣再次感染BA.5的兒少約有3萬2490人，約佔2％。

根據流行病學進行的推估，約有70％的兒少已感染，陳秀熙表示，這也是台灣否極泰來的原因，因此對XBB不必太過懼怕。除了疫苗之外，自然感染也是非常重要的免疫保護力。他呼籲0～17歲的群族接種疫苗，70％的感染加上疫苗的保護，遇到新型亞變種病毒再次侵襲時，影響力就會受限。