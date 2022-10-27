中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3萬5640例本土新冠肺炎病例，死亡84例，新增個案數比上周10月20日公布的3萬9763下降10.4％。不過，單日死亡數創下八月中旬以來次高紀錄，其中1名20多歲女性死亡個案有慢性神經系統疾病，未曾接種疫苗，發燒確診4天即過世。

指揮中心公布，國內本土今天新增3萬5640例，境外62例、死亡84例，各縣市分佈，以新北是最多，有6149例、台中市4851例、高雄市4233例、桃園市3545例、台北市3469例、台南市3147例。

死亡新增84例，創下BA.5疫情以來次高，其中一名20多歲女性，有慢性神經系統疾病長期臥床，未接種疫苗，10月19日發燒，隔日呼吸喘、氧氣濃度下降至急診快篩陽確診，X光顯示兩側肺炎，住院給予瑞德西韋、抗生素等藥物 ，仍不幸於10月22死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭，發燒確診4天即過世。

另一名30多歲女性，曾接種兩劑疫苗，有癌症轉移病史 10/5因癌症化療相關全身無力、血球偏低住院，10月12日因家人確診予以快篩 結果為陽性，給予藥物後續不幸因肺炎及腸胃道出血，經緊急救治仍於10月24日死亡。

中重症新增254例，分別為中症168例、重症86例。其中兒童新增2例MIS-C，分別為一名，4歲男童，無慢性病，未曾打疫苗，9月19日確診，10月19日起，全身皮疹、發燒、喉嚨痛，10月21日至急診，診斷急性扁桃腺炎和MIS-C住院，給予相關藥物治療，目前仍住院中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共258例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、168例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

另一名15歲青少年，已接種3劑疫苗，沒慢性病，有過敏性鼻炎、蕁麻疹，10月6日確診新冠，10月16日起，全身皮疹、發燒、腹痛、腹瀉，臉部眼皮浮腫，10月20日急診，診斷為蕁麻疹併血管性水腫，與疑似MIS-C住院，給予免疫球蛋白類固醇治療，另外檢查出霉漿菌感染給予抗生素，已於10月26日出院。根據統計，青少年重症累積22例，當中肺炎11例、MIS-C7例、共病3例、心肌炎1例；當中有6人死亡。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，31例男性，31例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、美國、新加坡(各2例)，法國、越南、印尼(各1例)移入，另53例感染國家調查中。入境日期介於今年9月26日至10月25日。