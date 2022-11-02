高端疫苗日前公布政府採購的疫苗價格，每劑平均840元，中央流行疫情指揮官王必勝指價格比BNT、莫德納都便宜，不過仍持續遭外界質疑，甚至爆出慈濟基金會捐贈的BNT疫苗平均每劑約630元，價格更便宜。王必勝今再次重申，外界對於疫苗價格的推估，絕大多數都為錯誤，若非疫苗公司、政府單位宣布，都非正確價格。

針對高端疫苗採購爭議，王必勝已連3天出面回應，今天他再次強調，外界常有人對新冠疫苗價格做推估，例如用公司的財務報表推算，或用總預算除以總購買數量等方式皆不正確，呼籲外界勿以訛傳訛。

王必勝說，從上市公司發布的重訊，或是對外公布的支出、收入推估疫苗價格，不見得代表真正的採購價，另外也有人嘗試用監管單位的資料，從計罰的片面資訊推算完整價格，都不是正確的作法，因為每種算法的基礎不同，一定會有錯誤。

此外，今立法院國民黨立委賴士葆指出，我國尚有1.3億劑快篩將到期，王必勝也回應，快篩試劑的最高保存年限為2年，應沒有立即性的屆效問題，將來會在庫存安全無虞的情況下，考慮擴大發放，將在2周內完成研究。

至於快篩試劑的安全水位數量要達多少？王必勝則稱，要看未來疫情發展而定，這部分交由疾管署長周志浩的團隊來用模型推估，但由於模型預測的疫情發展都為變數，因此目前仍難掌握。