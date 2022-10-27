中央疫情指揮中心一直不願意為確診者想辦法，讓確診者也能享有憲法賦予的公民權，在11月26日能夠進投票所投票。在目前滿街都是黑數的情況下，黑數能投票，乖乖通報的白數卻不能投票，這難道不是一種反向獎勵。這和民進黨政府常幹的殺人無須償命、綠色造反才是正義，都是台灣向下沉淪的兇手。

在大家都已經認定新冠流感化的時候，指揮中心還反向將新冠妖魔化。這種「拿著雞毛當令箭」的態度，已經被拆穿的陽謀是想將競選經費以紓困合理化，是正在慢慢浮現的政策買票。利用逐件放寬的防疫政策，一層層地收買人心，以達到波段式的衝票效果。第一個政策就是邊境開放，想讓大家在選前高高興興出國玩，回國後當然就可感恩戴德地投給民進黨一票。

但百密總有二疏，第一疏是在開放邊境時竟然刻意漏掉陸港澳，這當然是綠骨中的「抗中保台」DNA又開始作祟，不足為奇。因為對振興觀光業達不到效果，為德不卒的結果不見得催得出選票。更大的疏漏在於日本猝不及防地丟了個核彈，幾乎吞噬掉邊境開放的吸票效果。所以高端才會被迫以超高效率通過給付「高端戰士」赴日本的PCR費用，對一個唯利是圖的商人而言，真的不容易。

第二個政策就是重提「抗中保台」，在大家都去租海釣船看大陸打飛彈時，就可知道「抗中保台」已經變調了，不再有「王立強」的胡扯威力，再喊下去還真有可能變成「抗時中、保台灣」。任何口號喊太久，不但梗沒了，還會被人看成沒出息，嚴重的還會回力鏢打到自己。

堅持不讓確診者投票是綠營的第三波競選策略，目的不僅在文宣，宣示陳時中沒有落跑，他離開指揮官，欽點的繼承人防疫依然沒有鬆懈。更深層的伏筆是埋在黑數如果能夠自由地去投票，老百姓在選前1周就會自動選擇不通報，自願成為黑數。在選情緊繃的地區，只要策動幾個側翼去投訴有確診黑數投票，中選會就必須查下去。極綠的中選會到時就是表忠的最佳時機，如果能再成功翻轉幾個關鍵選區，李進勇的仕途就無可限量了。

在一個緊繃的選舉中，如此粗鄙的操作，不見得會盡如自己的如意算盤平和收場。如果受冤屈者不服氣，或甚至美、日等外部勢力介入，刻意的栽贓、挑撥，事情被導向暴力方向發展，並非完全不可能，甚至發展到國際關注，上升到國安層次，就完全要看執政者到底是存著要台灣好，還是想搞垮台灣的心態了。

確診者當然能投票，只須請他帶上N95口罩，或穿上防護衣，或乾脆吃藥物都能夠有效解決既能投票，又無傳染風險。這麼簡單的事，不相信指揮中心那些專家竟然想不出來。如果在選舉前還想不出來，就不應該罵他們無腦了，應該要怪他們不想幹，更嚴重的應該是刻意要幫台灣添亂。

（作者為中華民國防疫學會理事長）