11月26日就要九合一大選了，但中選會迄今對各項選務爭議的因應規劃始終讓人匪夷所思，還貿然單方面宣布確診者不能出門投票，形同民眾基本公民權遭到剝奪，更凸顯行政機關假藉與憲法牴觸的防疫法規限制人權的荒唐局面，而明顯違憲。試問，選舉權既是民主的基石，綠營官員如今打著民主旗幟反民主，台灣還有什麼資格以「民主」洋洋得意呢？

偏偏外界質疑聲浪越高，李進勇就是更加閃躲，繼續我行我素。中選會主委李進勇雖表示「2018事件不再發生」，但這究竟是甚麼意思？當初台北市「邊投票、邊開票、邊轉播」亂象能否不再發生？

以2018的選務糾紛為例，投票秩序紊亂、時間冗長等都是大問題，也導致史無前例的「邊投票邊開票」亂象。這種背離自由本旨的選舉，讓人民對選舉公平性無法信賴。試問，丁守中之所以最後輸了寥寥兩、三千票，不就是因為最後關頭邊投票、邊開票，充分發揮棄保效應，讓人民沒辦法按自己原來意願去投票嗎？

按《選罷法》規定，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票，這一點並無爭議。但問題是在規定時間後的現場秩序如何維持？隊伍末端如何管制？如何降低干擾？

中選會卻強行解釋，因我國採「投開票合一制」，因此個別投票所投票完畢後，即會立即開票。但所謂「投票所於投票完畢後，即改為開票所」，重點是「開票地點」在原地，所謂「當眾唱名開票」重點則是「開票方式」須公開唱名吧！否則，條文用語為什麼不是「立即」而用「即」字？「隨即辦理」不行嗎？稍有時間差也都不行嗎？還是這些問題都不重要，一切由隸屬行政院的中選會說了算？

既然2018年已發生過一次邊投票、邊開票亂象，也產生嚴重的選務糾紛，今年會不會再次發生呢？2018年到現在有多久了？中選會有的是時間充分準備。嘴上說「2018事件不會重演」，卻又不敢保證不再有「邊投票、邊開票」這種背離民主、脫序演出的荒唐劇發生。難道想用這種方式把違法透過慣例操作正當化？

試問，保障每個人投票權利不就是中選會存在的目的嗎？11月26日要投票，每個人都知道，疫情也不是一天、兩天的事，美國等民主國家也都有通訊投票、不在籍投票、線上投票等各種機制。沒法規、沒配套，政府不會早點推動嗎？難道不能早點修法因應？中選會為什麼始終不做？

官員既知，法律違背憲法，法律無效。李進勇也才在國會確認選舉權是憲法賦予的基本人權，「法律與憲法牴觸時，無效」。因此不管確診者也好、遭除籍的臺商也好，他們不也是中華民國國民、具有國籍，綠色政府又怎能托辭傳染病防治法等法令規定，直接違憲沒收確診者、僑民及外出就學或就業者的投票權？

連受刑人都能投票，公民權利都須保障，為何率然剝奪確診者的公民權？確診者可以參加考試，卻不能投票？這又是甚麼道理？相較於怠惰託辭，或以行政命令擴大解釋，侵害國人的基本權利；政府難道不該有配套措施，解決其等無法親臨指定投票所投票的問題嗎？

公民權利不容剝奪，在民主體制下，政府機關唯一存在的理由就是「服務人民」。何況，基本人權的規劃與落實，國際早有先例可茲借鏡，而相關安排與配套其實一點都不難。拜託民進黨和中選會就別再開民主倒車了吧？

（作者為立委、律師）