10月13日邊境正式開放，客運承載率大幅提升，長榮航空(2618)新航點台北-米蘭不但首航來回都呈現滿班，後續幾個班次幾乎都是一位難求，也讓長榮航空董事長林寶水樂開懷，初期一周兩班來回，希望主管機關協助能夠增加航班。預期長榮航及華航(2610)2023年增班數度會加快，有望復甦到2019年7、8成，2024年航班將恢復到疫情前的水準。

壓抑近3年的觀光旅遊，在長榮航昨日開闢台北-米蘭首航滿班情況下，嗅出強勁復甦的味道。法人認為，以國際航空的狀況來看，全面解封第二個季度，需求放量帶動價漲，像是歐美航空在優先復甦的大西洋航線全面開放後第二個季度也出現量增帶動價漲情況，季增幅達2～3成。也預期明年第一季台灣在解封後的第二個季度，客運運量大幅回升將推動單位收益(實際票價)再次上揚。

長榮航解封後立即全面搶攻獨家航線商機，尤其歐洲為長榮航空重要的市場，目前共有飛航倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、維也納與米蘭，再加上即將於11月3日開航的慕尼黑，屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司也讓長榮航空歐洲航網的佈局更完善。目前第日季增班數已達320班，明年成長的速度還會加速成長。

華航10-12月客運增班5成，每周提供超過300班的來回載客航班，東北亞為主力增班重點，由每周30班大幅增班至每周130 班，12月至明年1月將陸續開航菲律賓宿霧、越南峴港及桃園-泰國清邁，明年客運增班數量會大爆發。

長榮航空787機隊尚有11架待交付，包含7架787-10與4架787-9，預計在2024年以前交付完成。華航在A321neo機隊25架，目前已交機8架，預計明年開始繼續交機，2026年之前還有15架要陸續交機。新加入的星宇航空，客機數為12架，航點15個，主營東北亞及東南亞等區域航線，機隊架數及航點數只有國內其它兩大航空航空業者的2成，法人認為，航網運能規模尚小，預期在2023年客運受惠解封需求紅利期間，難以造成市場供過於求，長期仍要看星宇航空未來佈局航網情形。