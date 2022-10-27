高捷公司昨日晚間於臉書發文，稱30日要因應國際馬拉松賽事，輕軌全線停駛3小時，也引發兩派網友論戰，支持方認為「全力支持高雄舉辦國際型賽事｣，反對網友則痛批「輕軌是可以說停駛就停駛的嗎？又不是什麼天災｣，高雄市運發局則表示，此次馬拉松賽事跑者成績可作為參加世界大型馬拉松參考成績依據，由於競賽路線經過輕軌區域，為達到國內成績認證要求，輕軌配合調整延後發車。

高雄富邦馬拉松為國際型賽事，全程42.195公里，橫跨左營、楠梓、鼓山、鹽埕、前鎭、新興、苓雅等8區，具相關單位統計，賽事將於30日上午5時30分開跑，1400人先出發，上午5時40分再增加半馬選手2700人投入，緊接上午5時50分，又有1400名參賽者接力開跑10公里賽事，總計共有5500選手參加。

為此，高捷公司臉書粉專於26日晚間7時55分發布貼文，稱因應重要國際賽事高雄富邦馬拉松舉行，部分輕軌路段與賽事路線有所交會，為免影響車上旅客因賽事進行而久候，30日輕軌營運時間全線延後至上午9時30開始營運。

此貼文一發布，引起兩派網友討論，有網友認為「全力支持高雄舉辦國際型賽事｣、「高雄馬拉松要朝國際化發展，甚至進化成金標賽事，本來就會需要全路權的管制｣、「任何高水準的國際級馬拉松一定是全線交管的，謝謝高雄捷運作出適當安排｣；但也有不少網友持反對意見，痛批「太離譜了吧｣、「輕軌是可以說停駛就停駛的嗎？又不是什麼天災｣、「堅決反對大眾運輸工具因非不可抗力因素停止運行或縮短營運時間｣

對此，運發局表示，高雄富邦馬拉松是高市一年一度重要城市國際馬拉松賽事，此賽事申請中華民國田徑協會國內成績認證，跑者成績可作為參加世界大型馬拉松參考成績依據，由於競賽路線經過輕軌區域，為達到國內成績認證要求，輕軌配合調整延後發車。