2022 SUNTORY公益路跑30日在台北市大佳河濱公園活力開跑，同時也邀請平日注重健康的「凍齡男神」謝祖武以及「國民阿嬤」陳淑芳與近5000名民眾一起體驗「人生Bang（變的諧音）閃的重要時刻」。

30日上午大佳河濱公園雨勢不小，跑者在逆風中出發、順風下返回終點，10公里組由14歲年輕的日本選手樋口肇率先通過終點，現居台灣的他說：「在網路上看到這場比賽的資訊就來報名參加，平常就有在練習長距離，今天發揮得不錯拿到第一名，對自己有很大的鼓舞，未來會繼續跑下去。」

21.5公里男子組由長跑好手蔡政軒拿下冠軍，下周準備赴日挑戰千葉跨海大橋馬拉松，他表示：「今天一早風勢很大不好跑，但想說跑者是風雨無阻的，還是用平常訓練的3分半配速前進，最終也順利以1小時15分27秒完賽，最近狀況調整的不錯，希望下禮拜能有好成績。」

三得利健益首次舉辦路跑，期望有更多初跑者一同響應與實踐品牌精神，就是「幫助大眾達到身心健康、光彩照人的狀態」，品牌也關心公益與弘道老人福利基金會合作，不僅捐贈30萬台幣，更邀請百位不老跑者初跑達陣，體現不老精神，賽事現場設置沉浸式光影體驗區，邀請完賽的跑者親自踩碎不跑的理由，期許更多民眾感同理念，一起活出健康美麗的人生。

首次在台灣舉辦公益路跑賽事，就有近5000位跑友熱情參與，三得利健益總經理河原林哲表示：「很感謝大家對於『2022 SUNTORY 公益路跑 三得利健益 元氣RUN起來』活動的支持，看到現場這麼多人願意和三得利健益一起擊破自己不跑的理由，跨出改變的一步，我覺得十分感動。」

「國民阿嬤」陳淑芳（左起）、路跑協會理事長郭國雄、三得利健益總經理河原林哲、弘道老人基金會執行長李若綺、凍齡男神謝祖武不畏風雨上台鳴槍。（大會提供）

10公里男子組冠軍樋口肇，成績36分57秒。（大會提供）