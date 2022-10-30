縣長徐耀昌、議長鍾東錦與表演團體合照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2022南庄山水節暨慢城山水馬拉松今天開跑。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2022南庄山水節暨慢城山水馬拉松30日在南庄鄉公所公有河堤停車場登場，共有近3000名跑者參加路跑，感受慢城南庄的好山好水，南庄遊客中心則有優質農特產品展售，吸引遊客駐足選購。

南庄鄉正值甜柿產季，南庄鄉農會舉辦一年一度的南庄山水節行銷在地農產，近年結合路跑活動廣受好評，30日一早全馬、半馬、悠遊、休閒組依序鳴槍出發，跑者以健康慢跑的方式，沿途經過苗124線、苗124乙線一路跑到浪漫台三線，從南庄市區沿中港溪跑到傳統客家聚落，欣賞南庄山水美景。

今年山水節馬拉松和三灣鄉公所及農會、獅潭鄉公所及農會合作，沿途設置補給站提供當地農特產美食，完賽不僅有豐富農產紀念品外還有苗栗縣養雞協會提供的「黃金雞蛋」，在南庄遊客中心則有當季農產展售活動。

縣長徐耀昌、議長鍾東錦、南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉農會理事長林文福、總幹事陳乾安等人今天歡迎遊客到南庄遊玩，縣長徐耀昌、議長鍾東錦並分別為今年全馬男生組第1名林志傑、全馬女生組第1名郭麗文頒獎披掛彩帶，稱讚他們跑馬拉松的意志力與體力。

縣長徐耀昌表示，南庄鄉農會辦理山水節至今已邁入21年，搭配慢跑已舉辦9年，堅持用心推廣在地農產，將活動結合鄉內景點，山水節系列活動已成為南庄鄉一年一度的盛會。

徐耀昌說，目前正值甜柿產季，南庄鄉甜柿種植面積約60公頃，品種以富有、次郎為主，又甜又脆，除了甜柿，還有木瓜、高麗菜、苦瓜、鱒魚等，歡迎鄉親品嘗、採購當季最新鮮的農特產品，並且感受到在地熱情滿載而歸，再度造訪南庄慢城。