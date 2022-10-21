苗栗縣政府21日頒授無形文化保存者及團體授證儀式，請來客家山歌保存者賴仁政表演老山歌。（謝明俊攝）

苗栗縣政府21日舉行苗栗縣無形文化保存者及團體授證儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒證給中港慈裕宮洗港。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒證給苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會矮靈祭。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒證給苗栗縣無形文化保存團體。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒證給竹藤編織大師張獻平。（謝明俊攝）

苗栗縣政府重視縣內各項重要文化資產，對於背後努力多年全力投入保存這些文化資產的保存人及團體，21日全部請到縣政府來，頒予文化資產保存人或是團體認證。包括有苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會、竹南鎮中港慈裕宮洗港、南庄鄉獅頭山勸化堂的客家九獻禮等，傳統工藝保存者則包括竹籐編織大師張獻平、泰雅族染織大師尤瑪．達陸、竹南蛇窯窯主林瑞華等，林瑞華並獲得2項文化保存者證書。苗栗縣副縣長鄧桂菊希望這39個保存者及團體能擴大苗栗文化底蘊，發展更多元的山城文化。

這次的證書頒證是苗栗縣長徐耀昌對於文化保存人及團體，表達的最大敬意，在總共21個項目39名保存人及團體中，函括了全縣客家、閩南、賽夏及泰雅等族群，挑選出各族群中最具代表性的文化活動及技藝，由縣府文觀局依據「文化資產保存法」指定登錄有形及無形文化資產，讓鄉親民眾更認識並保存縣內傳統文化。

在這次授證的無形文化保存者及團體，包括了中港慈裕宮的洗港、苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會的矮靈祭，後龍慈雲宮攻炮城、南庄獅頭山勸化堂的客家九獻禮、通霄白沙屯拱天宮的媽祖進香等。

傳統工藝保存者則有竹藤編織張憲平、泰雅染織尤瑪．達陸、苑裡藺草編織徐惺惠等9名老師、傳統腳踢轆轤拉坏「抓栓」竹南蛇窯林瑞華、三義木雕賴永發、沈培澤及前黏鄭盛宏。其中林瑞華還獲得另一項授證是保存技術者中傳統土埆拱窯技術。

傳統表演藝術存者包括客家採茶戲黃鳳珍、泰雅族口簧琴梁玉水、泰雅大坪部落傳統歌謠劉國基、劉秋元及劉秋梅。亂彈戲曲王慶芳及彭繡靜、客家八音謝顯魁及鄭榮興．採茶後場音樂鄭榮興、客家山歌賴仁政。口述傳統保存者苗栗縣泰雅北勢群口述傳統的柯正原、高春輝、尤巴斯．瓦旦及楊忠義等。