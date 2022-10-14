為凝聚社會大眾對公益關懷的向心力，第一銀行持續辦理「粉獅挺愛，幸福無礙」公益開戶活動，客戶透過活動專屬網頁完成iLEO數位帳戶開戶，第一銀行即協助捐出新戶禮100元；今年更擴大公益團體受眾，除延續2021年與財團法人夢想之家教育基金會合作外，再納入基督教門諾會花蓮黎明教養院，本活動自2022年3月開辦至今，已吸引近5,000位熱心民眾響應，共募得新台幣近50萬元。

第一銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理），於2021年首創公益開戶，吸引近1,300位民眾參與，募得約13萬元，今年參與民眾及款項大幅成長近3倍，藉由金融產品服務平台匯集各方愛心，幫助近年受疫情衝擊而導致勸募收入明顯減少的公益團體。未來款項將分別作為夢想之家青少年在課輔、品格教育，以及黎明教養院院生身心障礙教養照顧的主要經費來源。

夢想之家於2006年成立，主要扶植都會區中「心靈困境」、「家庭困境」及「經濟困境」的青少年，提供課輔才藝課程、品格教育、就業實習輔導等服務，至今已服務超過7,000位學生，希望透過教育、全人關懷幫助青少年找回自信，建立正確的價值觀。此外，成立逾40年的黎明教養院，致力於心智障礙整合轉銜照護服務，隨著近年來自閉症家庭面臨雙老問題，教養照顧需求增加，現於花蓮縣壽豐鄉籌備興建花東首座成人自閉兒專業照護園區「花蓮黎明喜樂園」，透過實際行動陪伴支持心智障礙者邁向「自立益人」，引領其家庭迎向黎明。

有鑑於公益團體的迫切需要，第一銀行透過數位化的金融服務模式，將金融本業與公益有效結合發揮綜效。本次活動除讓客戶能透過活動專屬網頁、線上社群行銷及線下分行通路曝光之管道完成開戶並選擇欲捐贈的公益團體外，也同時提供台灣Pay捐款QRcode，供客戶掃碼完成數位小額捐款，不僅協助公益團體打造快速的收款管道，也創造行動支付普及與公益開戶捐款雙贏局面。

第一銀行持續優化iLEO數位帳戶，串接MyData平台之應用機制，客戶於開立第一類數位帳戶時，系統可自動取得戶籍資料，以提高開戶效率；此外，更同時導入視訊升級服務，節省客戶臨櫃辦理時間。在疫情期間，第一銀行服務不間斷，客戶可透過線上方式申辦各項業務，宅在家也能享受數位金融服務。