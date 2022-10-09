苗栗縣政府9日在竹南運動公園舉辦苗栗縣都會區原住民歲時祭儀暨聯合豐年祭活動，約有5、6百位桃竹苗地區都會區原住民齊聚一堂，分別表演各族群傳統歌舞，縣長徐耀昌希望透過此活動傳承、發揚原住民歲時祭儀文化。

苗縣原住民人口約1萬2千人，除了尚無卡那卡那富族族人居住外，共計有15族原住民定居苗栗，其中，約6千餘人居住原鄉地區泰安鄉、南庄鄉，以泰雅族、夏賽族居多，都會區約5千人散居住在頭份市、竹南鎮、苗栗市，以阿美族人最多。

縣府為了讓離開原鄉居住在都會區的原住民能夠了解、認識各自族群的歲時祭儀，豐年祭等傳統習俗，縣府每年辦理都會區原住民族歲時祭儀暨聯合豐年祭活動，藉以讓都會區原住民能夠交流、互動，進而傳承、發揚原住民族傳統文化，這項活動已成為都會區原住民年度盛會。

這項活動吸引了桃竹苗地區約21個都會區原住民協會5、6百人參與，各族輪番上陣表演的傳統祭儀歌舞，展現了原住民舞蹈的力與美。

縣長徐耀昌指出，各族群離鄉背井到都會區生活，相關權益縣府團隊都很重視，不論從那裡來，只要到苗栗，都是一家人，希望透過此項活動，能夠促進原住民各族群之間的聯繫、交流，傳承、發揚原住民傳統文化。

今天登場的歲時祭儀暨聯合豐年祭活動，由縣長徐耀昌、議長鍾東錦秘書、縣議員黃月娥、楊文昌、徐功凡服務處秘書長、縣府原民中心主任蔣意雄、頭份鎮長羅雪珠、南庄鄉長羅春蓮、泰安鄉長劉美蘭、行政院顧問徐定禎等人共同揭開序幕，並在頭目陳金流、副頭目王貴保帶領下進行祈福儀式。