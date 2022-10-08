下午率先舉行的牽罟活動，吸引親子熱烈參加，大家齊力拉出各種漁獲，寓教於樂(于家麒攝)

小童迷你足球賽在黃昏夕陽下熱力開踢，小小選手們一個個踢得有模有樣，逗樂父母們開心吶喊加油(于家麒攝)

各種親子闖關遊戲過關就送小禮物，讓參加的大小朋友們玩得不亦樂乎(于家麒攝)

晚上登場的花蛤小天使決賽吸引爆滿的鄉親前來加油，16名參賽者一一上台使出看家本領爭取評審青睞贏得佳績(于家麒攝)

現場爆滿的觀眾為敢跳敢秀的花蛤小天使齊聲加油，現場熱力爆棚(于家麒攝)

金曲歌王許富凱壓軸登場，全場High爆，尖叫聲不絕，一首首膾炙人口的台語情歌聽得在場鄉親如癡如醉(于家麒攝)

「2022金湖花蛤季」主軸活動今(8)日下午起一連三天在成功海灘熱烈展開，由傳統的牽罟活動打頭陣，親子闖關遊戲、小朋友最愛的氣墊城堡、小童迷你足球賽等活動陸續登場，晚間重頭戲花蛤小天使決賽及金曲歌王許富凱等藝人帶來一連串精彩的表演，熱鬧程度宛若一場嘉年華會。

下午率先展開的牽罟活動，吸引眾多親子熱烈參加，大家在老漁民的帶領下同聲吆喝，齊力拉出各種漁獲，在一片親子歡樂聲中傳承數百年的捕魚技術。一旁沙灘上小童迷你足球賽也同時開踢，小小選手們一個個踢得有模有樣，逗樂父母們開心吶喊加油！活動現場還有親子DIY材料包，每日限量200份供民眾索取，親子闖關遊戲包括棒球九宮格、彈跳乒乓、狂歡啤酒節，過關就送小禮物，讓參加的大小朋友們玩得不亦樂乎。

晚上登場的花蛤小天使決賽吸引爆滿的鄉親前來加油，16名參賽者一一上台使出看家本領爭取評審青睞，贏得佳績。當金曲歌王許富凱壓軸登場時，全場High爆，尖叫聲不絕，一首首膾炙人口的台語情歌聽得在場鄉親如癡如醉，也為第一天的活動畫下完美句點。

明晚(9日)登場的還有歌唱大賽決賽，高亢男聲-卓義峯 、8點檔美魔女-談詩玲及活力美少女-Yui等藝人也將為鄉親帶來精采演出；最後一天(10日)壓軸的金CHILL演唱會將由金曲歌后-彭佳慧領軍，木曜女神-溫妮、創作才女-魏嘉瑩、柔情女聲-甲子慧及百變天王-梅東生等歌手也將輪番上陣演唱經典歌曲，歡迎金門鄉親一起到場享受天涼好個秋的浪漫音樂之夜。