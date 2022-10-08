國慶連假「第三屆鼓創藝術太鼓文化祭」在台中大遠百一樓廣場震撼登場。（鼓創藝術提供／馮惠宜台中傳真）

國慶連假「第三屆鼓創藝術太鼓文化祭」在台中大遠百一樓廣場震撼登場。（鼓創藝術提供／馮惠宜台中傳真）

國慶連假首日，「第三屆鼓創藝術太鼓文化祭」在台中大遠百一樓廣場震撼登場，來自台中及外縣市23團、逾350人氣勢滂薄的演出，吸引假日出門逛街的民眾共同體驗太鼓的魅力。

日本太鼓風靡全球，鼓創藝術致力於日本太鼓文化的推廣發展，指導孩子們從團隊意識、品德教育、價值觀等，尋找出自己的定位，並透過太鼓演出展現出自己的自信。每年鼓創藝術都會舉辦太鼓文化祭，透過不同團隊的太鼓演出，讓民眾可以更了解日本太鼓文化。

「鼓創藝術太鼓文化祭」為國內少數大型的戶外太鼓展演，如今已邁入第三屆，規模更盛以往，共邀請暘太鼓、鼓創藝術-嵐、鼓創藝術-櫻、玄門太鼓團、天律太鼓團、千漾太鼓團、築太鼓、吉鼓座，學校方面有山陽國小、信義國小、國光國小、東興國小、鹿谷國中、玉山高中、水里商工等學校太鼓團演出。

今年更特別邀請來自台北柏齡太鼓團、苗栗山佳太鼓團、屏東旭太鼓屏東、台中天祥太鼓團、台南崔弟太鼓團等團隊共襄盛舉，場面熱鬧。

鼓創藝術總監施宇哲表示：「我們指導的學校從市區到偏鄉，年齡從幼兒、兒童、青少年、成人、樂齡都有。希望透過太鼓讓學員找出生命的價值，並發揮影響力，把太鼓的熱愛傳染給身邊的朋友，並打造出能讓孩子們自信的舞台。」

參與演出的學員表示，當知道可以演出後，非常開心，開始學會自主練習、設定目標，練習時手打到起水泡，雖然很辛苦，但為了就是能站上台上演出。」

「第三屆鼓創藝術太鼓文化祭」活動，8、9日兩天在台中大遠百1F廣場演出，而除了太鼓演出外還有太鼓體驗課及市集可以參加，現場更有太鼓體驗營讓小朋友報名體驗太鼓的魅力。