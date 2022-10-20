秋高氣爽正是遊覽苗栗縣南庄鄉的最好季節，已經成經成為南庄年度重要活動的南庄山水節，即將在10月底熱鬧登場，最重要的路跑活動將帶動系列活動進入高潮，並且配合當令的甜柿、段木香菇、紅妃木瓜、木耳等新鮮美味的優質農特產品，苗栗縣長徐耀昌歡迎全國遊客一同來南庄，路跑健身後在南庄小憩一晚，享用最美味的在地農產，放鬆心情歷覽美麗景觀。
秋天降臨，見到南庄的甜柿紅了，就是南庄山水節上場的時候到了，今年的山水節將在10月30日登場，並有最受歡迎的路跑，將活動帶往高潮，主辦的南庄鄉農會還要準備當令盛產的甜柿、段木香菇、紀妃木瓜、木耳、鱒魚、酸菜等在地最優質的農產品，帶給全國遊客吃得健康、吃得安全。
南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，舉辦多年的山水節路跑活動，因路跑路線非常受到跑者們喜愛，每次一開放報名就是秒殺，名額供不應求，跑者和遊客們都可提前一天入住南庄的民宿，再早起參加路跑或是遊歷南庄美麗的清晨景緻，今年為了歡迎遊客提早入住，提供入住遊客們品嚐免費甜柿。
今年山水節路跑活動分為全馬42K、半馬21K、悠遊組10K及休閒組4K等，完賽者都可獲贈在地農產紀念品，路跑路線除了美麗的南庄鄉以外，還會繞行至三灣及獅潭2鄉，三灣及獅潭2鄉農會，也會在沿線補給站準備農特美食，終點有苗栗縣養雞協會提供的黃金雞蛋，讓跑者們補充能量。
為了讓遊客遊遍南庄不迷路，南庄農會並與民間數位公司合作推出南庄導覽小地圖，將南庄相關旅遊資訊全部放入，民眾只要用手機就可一指導覽到底。苗栗縣長徐耀昌也歡迎大家同來南庄健身賞美食。
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