苗栗縣長徐耀昌歡迎各地民眾到南庄健身享美食。（謝明俊攝）

南庄鄉農會總幹事陳乾安歡迎各地民眾到南庄參加山水節。（謝明俊攝）

今年南庄山水節特別由數位廠商提供免費南庄旅遊導覽地圖。（謝明俊攝）

南庄山水節準備南庄本地當令的木耳、紅妃木瓜等優質農特產品讓遊客帶回家。（謝明俊攝）

南庄山水節路跑活動由苗栗縣養雞協會在終點準備了黃金蛋給跑者補充能量。（謝明俊攝）

秋高氣爽正是遊覽苗栗縣南庄鄉的最好季節，已經成經成為南庄年度重要活動的南庄山水節，即將在10月底熱鬧登場，最重要的路跑活動將帶動系列活動進入高潮，並且配合當令的甜柿、段木香菇、紅妃木瓜、木耳等新鮮美味的優質農特產品，苗栗縣長徐耀昌歡迎全國遊客一同來南庄，路跑健身後在南庄小憩一晚，享用最美味的在地農產，放鬆心情歷覽美麗景觀。

秋天降臨，見到南庄的甜柿紅了，就是南庄山水節上場的時候到了，今年的山水節將在10月30日登場，並有最受歡迎的路跑，將活動帶往高潮，主辦的南庄鄉農會還要準備當令盛產的甜柿、段木香菇、紀妃木瓜、木耳、鱒魚、酸菜等在地最優質的農產品，帶給全國遊客吃得健康、吃得安全。

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，舉辦多年的山水節路跑活動，因路跑路線非常受到跑者們喜愛，每次一開放報名就是秒殺，名額供不應求，跑者和遊客們都可提前一天入住南庄的民宿，再早起參加路跑或是遊歷南庄美麗的清晨景緻，今年為了歡迎遊客提早入住，提供入住遊客們品嚐免費甜柿。

今年山水節路跑活動分為全馬42K、半馬21K、悠遊組10K及休閒組4K等，完賽者都可獲贈在地農產紀念品，路跑路線除了美麗的南庄鄉以外，還會繞行至三灣及獅潭2鄉，三灣及獅潭2鄉農會，也會在沿線補給站準備農特美食，終點有苗栗縣養雞協會提供的黃金雞蛋，讓跑者們補充能量。

為了讓遊客遊遍南庄不迷路，南庄農會並與民間數位公司合作推出南庄導覽小地圖，將南庄相關旅遊資訊全部放入，民眾只要用手機就可一指導覽到底。苗栗縣長徐耀昌也歡迎大家同來南庄健身賞美食。