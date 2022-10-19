基隆市政府將烏龍派出所的展覽移師至正濱遊客中心，將於21日起開展，也有一系列活動配合，歡迎民眾參與。（基隆市政府觀銷處提供／張志康基隆傳真）

繼在七堵展出日本動漫《烏龍派出所》後，受到許多動漫迷的青睞，為此，基隆市政府將整個展覽移師至正濱遊客中心，並將自10月21日起，展出至12月31日。並推出一系列活動，歡迎民眾來到基隆參與。

經典漫畫作品《烏龍派出所》在日本連載40年，甚至被喻為一套日本近代史，連位於作品世界觀的東京都葛飾區都決定在2024年成立《烏龍派出所》紀念館，在台灣由於配音有趣接地氣，也受到大小朋友的歡迎。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，基隆富含港都特有海派調性，也充滿濃濃的日式風情，緊鄰正濱漁港的舊正濱派出所，以微風吹起水紋的概念，創造屬於基隆海港城市的流動美，現在轉型變身為正濱遊客中心，不但成了休閒觀光旅遊的美學地標，也將它舊時作為派出所的功能，與日本最有人氣的漫畫「烏龍派出所」做一個巧妙的跨國結合，同時也帶領烏龍粉絲一起遊覽基隆海濱之美，享受海港美食、咖啡甜點，暢遊和平島、阿根納造船廠遺址、大沙灣等歷史古蹟。

曾姿雯指出，這次的「正濱搞烏龍」展覽包含經典打卡區、趣味互動區、影音閱讀區以及全新周邊紀念品，更陸續推出集章迷最愛的正濱限定解謎護照2000份，以及集章地圖10000份，民眾只要依照集章護照或集章地圖於指定景點拍照，再到周邊指定店家完成六大紀念章任務，就可到正濱遊客中心兌換《烏龍派出所》聖誕限定明信片一套和抽獎卡一張，數量有限，換完為止。

此外，民眾還可以參加粉絲獨享的限定抽獎，有機會獲得《烏龍派出所》限定T恤一件！觀光及城市行銷處還貼心提醒，因為店家休假較有彈性，實際店休以店家公布為主，若遇店家休假可就近至正濱遊客中心集章。