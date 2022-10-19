受日前尼莎颱風與東北季風共伴效應帶來的豪大雨影響，基隆市多處傳出了災情，基隆河畔的六堵河濱步道更因大雨沖刷而發生地基掏空的情況，對此民進黨基隆市長候選人蔡適應今（19）日表示，目前河堤是完好無損的，只要水位下降就能進行修復，工期預估約10天。

蔡適應今發文指出，目前第十河川局已馬上協助處理，經勘探河堤也是完好無損的，因此將會利用河道淤積的土，攪拌較低磅數的混凝土來加固。

蔡適應也預告，等到河水水位再下降一些後，工程就可以開始施作了，工期「大約10個工作天左右」。