南庄鄉大東河及大南河交匯口正是賽夏族人河邊會議的重要地點。（謝明俊攝）

南庄事件紀念碑未來規畫將設置在南庄鄉南江公園。（謝明俊攝）

南庄事件紀念碑未來規畫將設置在當年誘殺現場的南庄鄉南江公園。（謝明俊攝）

發生在1902年的南庄事件，歷經許多南庄當地事件被害人後代家屬爭取，苗栗縣政府於今年10月14日召開了「苗栗縣原住民族有形文化資產審議會」，經過審議會討論，備查通過「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」，未來計畫設置在當年誘殺泰雅族及賽夏族人的南庄鄉南江公園內，永久讓後人了解日人據台暴行。

日本占據台灣後的1902年7月，從事樟腦種植的南庄蓬萊村的賽夏族頭目日阿拐，因不滿土地被日方強占，發動賽夏族、泰雅族、道卡斯族、並結合桃園、新竹、苗栗等地客家及閩南等族群800人，包圍日人的南庄支廳，並襲擊日本軍營，雙方發生激戰50天，日阿拐一方因不敵日本軍警強大火力敗去。

日人後於同年12月16日，在現今南庄鄉大東河及大南河交匯點旁的南江公園舉辦歸順儀式，誘捕日阿拐及鹿場泰雅族頭目薛太祿等族人，以事先埋伏的軍警火力，襲殺薛太祿等族人共38人，20餘人受傷，日阿拐乘隙逃脫，潛入加里山區與日殘部繼續抗日至終。

據後人考查，誘殺的全部屍首先是簡單掩埋在現今南庄國小操場，後因操場整建，才將骨骸移至現今南庄國中司令台後方空地，設置「萬善諸君之義塜」來永久紀念南庄事件。

縣政府通過的「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」，初步設計概念以5根立柱為主體，分別代表當時代五個民族包括日本人、泰雅族、賽夏族、閩南人、客家人等族群，使用傳統原民家屋中心火塘元素，並以同心圓彼此環繞的圓形排列，象徵拋棄民族衝突、化解過去政權侵略分化的憤怒，還予事件歷史地位的真相、作為設計主體精神。