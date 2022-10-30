亞培世界馬拉松大滿貫(Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM)萬達分齡冠軍資格賽台灣站–日月潭環湖馬拉松，活動在30日完美落幕，暌違兩年再度開跑，參賽人數創新高，匯聚國內外6000多位馬拉松好手報名。

亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界排名賽(AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings)，為40歲以上跑者建立之賽事系統，世界六大洲舉辦逾175場資格賽事，日月潭環湖馬拉松正是全台唯一分齡資格賽，跑者能以日月潭環湖馬拉松的成績登入世界排名積分，爭取跑進亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界冠軍賽。

全馬42公里項目總排名男子組冠軍為跑齡11年的吳洧騰，成績2小時56分38秒，吳洧騰表示：「過去是日月潭馬拉松的配速員，首次以跑者身分參賽亞培日月潭馬拉松分齡資格賽就跑得冠軍，很開心！」

42公里總排名女子組冠軍為42歲的蘇曉萍，平常就是馬拉松常勝軍的她，這次跑出3小時36分46秒的好成績，她說：「我每周至少跑60到70公里，一周有6天都會跑步，『享受跑步』就是我的致勝秘訣！」

首次參賽亞培世界大滿貫分齡賽，就拿到超半馬29公里總排名男子組冠軍的冠軍吳宇穆，跑出1小時50分36秒，吳宇穆分享，首次參賽就拿到冠軍非常榮幸，自己也將以亞培六大馬的東京賽事為首次國際賽事的目標。29公里總排名女子組冠軍為林慧萍，以2小時19分04秒完賽，她開心表示：「日月潭環湖賽道最後近3公里的高低坡是很大的挑戰，為這次賽事有周跑60公里準備，最後能拿到冠軍非常開心。」

這次亞培也攜手腎臟科、家醫科、心血管科、ㄧ般外科、內科、血液腫瘤醫護人員、病友與員工組成「亞培百人醫護病友跑團」參與賽事，亞培台灣分公司管理代表人暨營養事業總經理黎亞諾，亦參與42公里全馬項目，留下4小時14分16秒成績，他表示：「亞培永續發展計畫目標，是在2030年前改善全球三分之一人口的生活，我自己平常就會在工作之餘維持跑步習慣、訓練體能，希望這次攜手百人醫護共跑的行動能拋磚引玉，激勵更多人一起健康齊跑。」

日月潭環湖馬拉松超半馬29公里總排名男子組吳宇穆首次參賽就奪冠，目標前進亞培六大馬東京國際賽事。（大會提供）

亞培號召六科醫護、病友及員工共組百人跑團，成日月潭環湖馬拉松賽道上最亮眼跑團。（大會提供）