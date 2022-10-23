2022年長榮航空城市觀光馬拉松23日清晨展開，這是新冠肺炎疫情後，全台首場盛大的馬拉松活動，包括國內精英好手周庭印、蔣介文、曹純玉、謝千鶴，還有多位名人參與，前職棒球星「大帥」曹竣崵跟愛妻、前籃球員傅姿伶一起參加挑戰也不小的21公里半程馬拉松，很開心從出發到跑完都沒下雨，順利完賽。

曹竣崵表示，這次參加長榮航空城市觀光馬拉松，時間上沒設定目標，主要是能夠完賽，「因為天氣關係，一個禮拜前擔心長榮馬當天也會下雨，幸運的是雨勢在完賽後才來，我們從等待起跑到跑完都沒下雨，天氣也相當涼爽。」

曹竣崵補充，過程中有被兩位球迷認出，可以和兩萬人一起參與路跑活動，也是相當難得的經驗，他並笑說，路跑、馬拉松和棒球運動不同的地方，是奔跑的時候看不到終點，途中看到許多跑友都到折返點又回程了，當時真的很期待自己能快點到折返點。

傅姿伶則說，過去最多跑13K、14K，這次挑戰21K能跑完很開心，不過這距離真的很硬，她和老公下次還是參加10公里組就好了。