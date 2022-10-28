民視《最強綜藝秀》最新一集邀請到台灣特技團表演鳳凰單展翅展現超高難度技巧，看完驚人的斜排疊椅，胡瓜放話「想來挑戰」讓現場的人一陣驚呼，最後吳怡霈自告奮勇上陣，坦言有懼高症的她，在堆疊到最高時講話已經語無倫次，聲音也開始顫抖，挑戰完成後，胡瓜搞笑訪問吳怡霈：「疊高和董哥（董至成）激吻哪個痛苦？」，吳怡霈毫不猶豫喊：「董哥現在過來我馬上親」，讓現場大爆笑。

本集節目還邀請許多原住民唱將，大陣仗彷彿整個部落都走進攝影棚，場面超級歡樂；由杜家慶、杜紹穎組成的「黑旋風」樂團，搭配民雄的歌聲唱出愛的初體驗，讓現場氣氛嗨到最高點，胡瓜好奇詢問：「你們沒學過樂器怎麼每個人都這麼會彈奏？」沒想到黑旋風2位說：「看哥哥姐姐們彈奏就會了，怎麼學的不知道，他們也不會教捏」，超無厘頭的回話讓眾人笑翻天。麗小花接著帶來部落神曲〈我心已打烊〉以及〈太陽一樣〉，讓瓜哥一時技癢，挑戰〈太陽一樣〉的歌詞「愛情、愛情、像太陽」，沒想到他破音到遭眾人齊說淘汰，不服輸的他馬上請民雄、曾瑋中出來挑戰，唱到高音處時，他們2人表情都糾結在一起，讓眾人都笑到瘋掉。

此外，最強藝人特別秀推出最性感的國標大秀，邀請到正在拍攝《市井豪門》的廖家儀、謝金晶、賴慧如與世界級老師們合作演出，為大家帶來最好看的國標舞，每個眼神、肢體都勾人放電，廖家儀更是數年沒接觸國標舞，更自爆國標路坎坷的辛苦過程，初學時候就膝蓋受傷，又因為去日本滑雪摔傷腰，休息了將近半年，笑說「自廢舞功」今天睽違幾年又再次挑戰國標舞，這次為了節目奮力學舞，性感程度超乎大家的想像。最後由賴慧如帶來表演，音樂更暗藏小心機，選用胡瓜熱門歌曲《沒大沒小》更讓胡瓜忍不住大喊「主持人不可以這樣公器私用」。