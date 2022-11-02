被封為五星級馬拉松，也是臺灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，13日起跑，今年將結合「田中馬雲端跑」，海內外一起攜手共有16500名跑者齊步跑。（吳敏菁攝）

被封為五星級馬拉松，也是臺灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，13日起跑，今年將結合「田中馬雲端跑」，海內外一起攜手共有16500名跑者齊步跑。（吳敏菁攝）

被封為五星級馬拉松，也是臺灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，13日起跑，今年將結合「田中馬雲端跑」，海內外一起攜手共有16500名跑者齊步跑。（吳敏菁攝）

被封為五星級馬拉松，也是臺灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，13日起跑，今年將結合「田中馬雲端跑」，海內外一起攜手共有16500名跑者齊步跑，一起跑出「Taiwan Way田中味」，賽事全程採100％紙漿的環保紙杯；完賽證書採用全電子化方式提供。

2022年將邁向第11屆的田中馬，由於疫情關係，去年10週年只能舉辦田中馬雲端跑，今年回歸實體賽事，參賽人數依舊爆棚。2日於彰化縣府中庭，宣布田中馬起跑，彰化縣長王惠美、田中馬創辦人鄭宗政和本屆田中馬代言人，同時也是中華奧會運動環境委員會委員及專業氣象主播王淑麗等人出席。

縣長王惠美表示，去年因疫情未舉辦實體賽事，但「田中馬雲端跑」活動上獲得極大迴響。今年田中馬針對環保綠色賽事還有更多的作為，與彰化在地企業「泰山企業」合作回收賽事使用之寶特瓶，加上S.Café®環保科技咖啡紗技術，將成為明年的選手服布料，徹底實踐循環經濟。

在場外活動，富邦金控除持續「Run For Green」ESG倡議計畫，並承諾跑者只要參與田中馬拉松等四大馬拉松，累積跑40公里，富邦金控就為跑者種下一棵樹。富邦金控更在八堡圳旁設置「快閃分行」補給站為選手加油。

今年賽事全程採100％紙漿的環保紙杯，無淋膜、無塑料、可分解回收的材質；完賽證書採用全電子化方式提供，以簡訊方式發送成績連結至選手報名時所填寫之手機等，同時大會用計時車及領跑車，採用全電動車規格，減少碳排放。

田中馬總幹事鄭宗政表示，去年因疫情，許多跑者都非常遺憾無法親臨田中，透過由「運動筆記」所提供的「雲端跑」系統的線上玩法及環保種樹議題，仍引發各界廣大迴響與話題，今年「雲端跑」將同步舉辦，讓海內外選手以及未能參與實體賽事的跑者，有更多機會參與田中馬。

除了11月13日的盛大主場事外， 11月12日的「米寶親子裝扮路跑」報名人數也高達700人；賽前選手之夜「台灣心田中音樂節」也將以盛大卡司歡迎選手的到來，今年心田中音樂節邀請到金曲樂團-董事長樂團，還有田中馬主題曲「終點42195」的創作樂團 -神棍樂團，以及深受年輕人喜歡的 -怕胖團，都將於前一晚的選手之夜熱情登場；賽事當天，則由金曲原民歌手戴曉君引領跑者熱身開唱。