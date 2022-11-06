經過2年停辦，中國大陸最高級別的北京馬拉松今（6）日再度開賽，吸引約3萬人參與，但因應疫情防控，官方也發布堪稱史上最嚴的報名要求。相較於日前長沙馬拉松改為「線上比賽」、無錫馬拉松延期至明年舉辦，北京馬拉松的重啟具有指標性意義。

綜合陸媒報導，今日早晨7時30分，3萬名參賽跑步選手重新踏上北京馬拉松的賽道。2022北京馬拉松比賽起點設在天安門廣場內，終點設在奧林匹克中心區景觀大道。

考慮到疫情防控，北馬組委會發布了堪稱「史上最嚴」的報名要求，其中主要包括幾條：一是大眾選手僅限北京常住人口報名；二是需要有2019年及之後的全馬或半馬參賽紀錄，並達成相應成績；三是防疫要求，如需要全程接種新冠疫苗、健康碼以及核酸檢測無異常等。

對很多有意報名的外地跑者而言，「常住人口」是一道難以逾越的門檻，直接被擋在門外。而需要2019年以後的跑馬成績，意味著如果錯過疫情前各地的最後一屆馬拉松，基本沒有資格報名今年的北馬。防疫要求則是又一個必備項，那些不符合相關要求的，也只能遺憾錯過本屆賽事。

北京馬拉松是經國際田徑總會（IAAF）認證，大陸最高規格的馬拉松賽事之一，在長跑圈有「國馬」之稱。北京馬拉松於1981年開始舉辦，每年一屆，由於擔心新冠病毒的潛在傳播，北京馬拉松在2020和2021年連續兩屆停辦。

其中2021年恰逢北馬40週年，當時主辦方希望隆重舉辦，但在疫情之下，那屆賽事先後經歷延期、取消，廣大跑友的參與熱情也落空；持續多年的北馬狂歡，陷入沉寂。

在過去不到三年的時間裡，大陸許多馬拉松和其他體育賽事被取消或在線上舉行。北京馬拉松的回歸不僅對跑步愛好者來說是一個令人振奮的消息，對整個體育行業來說也是一個積極的信號。