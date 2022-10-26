長榮航空（2618）25日開航米蘭直飛航線，是台灣解封後第一個新增航線，班機爆滿，長榮航空總經理孫嘉明也搭乘首航班機與旅客同樂。孫嘉明表示，米蘭行是疫情爆發二年多後首度出國，很高興各國逐步恢復正常生活，此次米蘭首航班去回也都客滿，象徵航空產業將逐漸復甦，後續客運需求樂觀。

歐洲為長榮航空重要的市場，目前共有飛航倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、維也納與米蘭，25日米蘭航線加入營運後，為長榮航第五個歐洲直飛航線，11月3日開航的慕尼黑，屆時長榮航空飛往歐洲將達六個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司也讓長榮航空歐洲航網的布局更完善。

孫嘉明表示，直飛米蘭原本規劃在2020年進行，但遇到疫情延後了二年，這次首航米蘭，也是自己在疫情爆發二年多之後首度出國，很高興各國逐步恢復正常生活，此次米蘭首航班去回也都客滿，象徵航空產業將逐漸復甦，後續客運需求樂觀。孫嘉明也預計在11月3日帶著旅客直飛德國慕尼黑。

25日台北直飛米蘭航程14小時45分鐘，於15日下午6時30分抵達米蘭馬爾彭薩機場，米蘭機場熱情迎接台灣旅客，通關時加開通道。

25日首航班抵達米蘭，駐義大利台北代表處李新穎大使與米蘭機場公司副總經理Mr. Andrea Tucci特別前往接機，長榮航空義大利分公司以米蘭當地知名百年老店-Galup的義大利水果麵包（Panettone）贈送首航班旅客。

創立於1922的Galup今年邁入100年里程碑，該品牌的原創食譜至今仍是經典，長榮航空希望以最傳統美味的義大利糕點，讓每位搭乘首航班旅客，一下飛機就感受到滿滿的溫馨，為米蘭之旅展開美好的序幕。

首航班的機長史作彬及事務長徐淑芳表示非常榮幸在解封後，擔任歐洲米蘭新航線的開航任務，非常開心很久沒有看到這麼多旅客出國去旅遊，希望航空業能儘早恢復到疫情前的榮景。