希望前進歐冠淘汰賽的西甲豪門巴塞隆納，今日面對德甲巨人拜仁慕尼黑為背水一戰，但他們仍無法終結對戰6連敗的低潮，以0比3在自家主場敗北，確定無緣本賽季歐冠淘汰賽，巴塞隆納連同去年已經連續2屆在小組賽中出局，寫下隊史近22年來首次。

本屆的歐冠小組賽上，巴塞隆納與拜仁慕尼黑、義甲強權國際米蘭分在C組，形成淘汰賽3搶2的死亡之組，在拜仁積分獨走之後，巴塞隆納和國際米蘭將爭取第2張淘汰賽的門票，賽前巴塞隆納以3分差距落後國際米蘭，排在小組賽第3位。

不過稍早國際米蘭以4比0擊敗比爾森勝利，也讓巴塞隆納晉級希望破滅，不過仍有一項不名譽的紀錄待終結，自2015年以3比0勝出後，巴塞隆納已經吞下對戰拜仁慕尼黑的6連敗，他們期待終結頹勢。

只是巴塞隆納以0比3再一次栽在拜仁腳下，連續2個歐冠賽季都遭到雙殺，而且沒有攻下任何1顆進球，拜仁儼然成為巴塞隆納近年來最大剋星。而巴塞接下來將以小組第3身分前往歐霸(歐足總第2層級比賽，僅次歐冠)淘汰賽，這也是這支西甲勁旅自1997-98年、1998-99年賽季後，首度連續2屆無法闖進歐冠淘汰賽。